Fantacalcio 2019-20 | i probabili portieri titolari in serie A | da Szczesny a Musso

(Di martedì 23 luglio 2019) Si avvicina il momento delper migliaia e migliaia di appassionati, in attesa dei listoni dei giocatori diA sui quali darsi battaglia all'asta. Manca appena un mesetto circa all'inizio del campionato ed è arrivato dunque il momento di iniziare a documentarsi sui nuovi volti che vedremo nel massimo torneo italiano. Una delle scelte più difficili per gli appassionati del fantasy game riguarda i. Meglio prendere tutti e tre gli estremi difensori di una stessa squadra, per cautelarsi dalle cattive sorprese, oppure alternare due o tredi squadre diverse? A ognuno la sua scelta. Nel frattempo non resta altro da fare che capire quali saranno i 20che saranno probabilmente idelle squadre diA....

