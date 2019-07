Ezio Greggio rompe il silenzio su La sai l’ultima | “C’è tensione”

La sai l’ultima - Ezio Greggio. Scintilla svela cosa accade in studio : Ezio Greggio a La sai l’ultima, Digital Edition. Gianluca Fubelli: “Ci lascia sperimentare” C’è anche Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, nel cast della nuova edizione de La sai l’ultima, in onda ogni venerdì sera su Canale 5 da qualche settimana, con la conduzione di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. E proprio del padrone di casa il comico ha parlato in un’intervista pubblicata sulle pagine ...

Mediaset - il gossip devastante su Ezio Greggio e Romina Pierdomenico : "L'ha raccomandata? Se uno come lui..." : A Mediaset gira una brutta voce: Romina Pierdomenico, ex di Uomini e donne, sarebbe stata "raccomandata" dal suo fidanzato Ezio Greggio a La sai l'Ultima?. Un gossip che fa male a entrambi i protagonisti che fanno ormai coppia fissa da tempo, e su cui anche Maurizio Costanzo, una delle massime autor

Ezio Greggio contro Barbara D'Urso?/ Spegne la tv con Carmelita - poi frecciata a... : Ezio Greggio protagonista di un attacco a Barbara D'Urso? Ecco cosa è accaduto nel video anteprima della terza puntata de La sai l'ultima.

La sai l’ultima? Formicola fa un chiarimento su Ezio Greggio : Ezio Greggio a La sai l’ultima, parla Nino Formicola: “Ha insistito perchè ci fossi anch’io” Ha rotto il silenzio con una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero di TvMia Nino Formicola, lo speciale ‘notaio’ de La sai l’ultima. Parlando della sua esperienza nello show del venerdì sera di Canale 5 dedicato alle barzellette, il comico ha fatto una rivelazione sul padrone di casa ...

La sai l’ultima? terza puntata con Ezio Greggio : ospiti e anticipazioni : terza puntata La sai l’ultima? con Ezio Greggio: chi sono gli ospiti Nuovo appuntamento con La sai l’ultima? Digital Edition, l’edizione 2019 dello storico programma Mediaset. Dopo il successo delle prime due puntate, lo show condotto da Ezio Greggio torna in onda su Canale 5 venerdì 5 luglio. Gli ospiti della terza puntata della trasmissione […] L'articolo La sai l’ultima? terza puntata con Ezio Greggio: ospiti e ...

Albano al voto in Albania a sua insaputa. Con lui Ezio Greggio - : Francesca Galici Nel caos delle elEzioni albanesi, negli elenchi ufficiali degli aventi diritto al voto sono comparsi anche Ezio Greggio e Albano Carrisi. Il cantante ha dichiarato di non essere a conoscenza della sua chiamata alle urne I cittadini albanesi hanno recentemente votato per eleggere i sindaci delle loro città e negli elenchi ufficiali degli aventi diritto al voto comparivano due nomi illustri dello spettacolo italiano. ...

Ezio Greggio/ "Non solo barzellette - con me una ventata di novità" - La sai l'ultima? - : Ezio Greggio, stasera ancora al timone de La Sai l'ultima?: ecco il segreto del suo successo e la ventata di novità che è riuscito a portare.

Ascolti tv : l’Auditel premia ‘La sai l’ultima?’ di Ezio Greggio - solo seconda La Traviata di Zeffirelli : Ottimo debutto per la nuova stagione del varietà condotto da Ezio Greggio La sai l’ultima? – Digital edition su Canale 5: 3.474.000 spettatori e il 21.14% di share. Mentre si fermano a 2 milioni e 52mila, con uno share medio del 12,2%, i telespettatori che hanno seguito, ieri su Rai1, La Traviata, nell’allestimento di Franco Zeffirelli in diretta mondovisione dall’Arena di Verona: il primo atto dell’opera firmata in ...

Romina Pierdomenico - chi è la fidanzata di Ezio Greggio/ 'Non ho scelto io di...' : Romina Pierdomenico, fidanzata di Ezio Greggio, debutta a "La sai l'ultima? Digital Edition'. 'Non l'ho scelta io', assicura il conduttore.