Esplosione all' Isola d' Elba | si cerca ancora la donna dispersa

Esplosione palazzina all'Isola d'Elba : in azione anche la polizia : Sul luogo dell'Esplosione sono giunti anche gli uomini della polizia di Stato. Gli agenti stanno collaborando ai soccorsi. Al momento una donna risulta ancora dispersa Gabriele Laganà Esplosione palazzina fuga di gas ? Luoghi: Isola d'Elba

Esplosione Stromboli - il Sen. Ortolani esorta all’azione “per evitare altri morti” : “Mancata preallerta dovuta ad un errore?” : “Il 3 luglio 2019 il vulcano Stromboli ha dato esito a un’eruzione parossistica con rilascio di ceneri e lapilli ed alte colonne di gas e polveri superiori anche ai 2 chilometri. In occasione dell’Esplosione purtroppo un escursionista è deceduto. Nonostante un costante monitoraggio geofisico e vulcanologico di Stromboli, non è stata data nessuna preallerta dell’Esplosione, né dall’Istituto nazionale di geofisica e ...

Esplosione Stromboli - il geologo Ortolani in Senato : “Problemi nei sistemi di allarme - rischio tsunami esiste ma è trascurato” [VIDEO] : Il Senatore Franco Ortolani, esperto geologo, è intervenuto in Senato pochi giorni fa, esprimendosi sulle esplosioni che nei giorni scorsi hanno avuto per protagonista lo Stromboli, mettendo in luce i problemi che riguardano il sistema di allerta della popolazione e il rischio tsunami, che secondo il geologo in Itali esiste ma è trascurato. In fondo all’articolo, il video del suo intervento in Senato. “Nel pomeriggio di mercoledì 3 luglio, a ...

Esplosione Stromboli - sopralluogo del governatore siciliano Musumeci a Ginostra : “metteremo in sicurezza il vulcano” [FOTO] : sopralluogo del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, stamane, nella frazione di Ginostra sull’isola di Stromboli. A una settimana dall’Esplosione del vulcano, che ha causato un morto e due feriti, il governatore ha voluto rendersi conto personalmente della situazione per comprendere quali siano le iniziative da mettere in campo, oltre a quelle già realizzate nell’immediatezza, per uscire definitivamente dalla fase ...

Florida - Esplosione al 'mall' : 20 feriti : 20.01 Panico in un centro commerciale in Florida per un'esplosione che ha causato almeno 20 feriti, di cui due gravi. E' successo a Plantation, città vicina a Fort Lauderdale e che nel 1985 subì ingenti danni per l'uragano Wilma, L'esplosione al 'mall' ha devastato una palestra. Le strade sono coperte dai detriti, soprattutto pezzi di vetro, che sono stati scagliati fino a 100metri di distanza. Danni ai negozi della zona e alle auto ...

Stromboli - l’Esplosione e la fuga : il video girato dall’amico dell’escursionista morto sull’isola : Il turista brasiliano Thiago Takeuti, stava percorrendo il sentiero di Punta dei Corvi, sopra Ginostra, a Stromboli, insieme all’amico Massimo Imbesi. Takeuti stava girando un video quando all’improvviso si è verificata l’esplosione dal cratere. I due sono fuggiti per evitare la pioggia di detriti e lapilli. Il 34enne di Milazzo, nel corso della fuga, ha perso la vita: “Correvamo tra pietre infuocate, poi lui è ...

Stromboli - l’Esplosione del vulcano ripresa in diretta dalla barca : “Oh - my god”. Il momento dell’eruzione : Prima il vulcano da cui escono solo alcune nuvole di fumo. Poi, all’improvviso, l’esplosione dal cratere. L’eruzione dello Stromboli è stata registrata in diretta dalle persone a bordo del Gioia Solaris One 44, uno yatch a vela. “Oh, my god, look!” si sente dire da una donna, che poi consiglia di stare lontano dall’isola delle Eolie. Video Facebook/Solaris Yatchs/Stefano Berziga ...

Esplosione Stromboli - INGV : il vulcano “è sorvegliato speciale - allerta gialla” : “Lo Stromboli è ancora in disequilibrio“, i “tremori registrati nei condotti magmatici interni da ieri sera sono saliti su livelli alti” e la “Protezione civile nazionale ha elevato l’allerta a ‘giallo’” e per precauzione il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha disposto il divieto di escursioni: lo ha reso noto Eugenio Privitera direttore dell’Osservatorio etneo e dell’INGV di ...

Stromboli - parla il ragazzo sopravvissuto all’Esplosione Thiago Takeuti : “c’era una pioggia di fuoco - mi sento miracolato” : “Mi sento un miracolato. Abbiamo sentito una forte esplosione e abbiamo iniziato a correre. Ho capito subito che era un evento eccezionale. C’era una pioggia di fuoco“. A raccontarlo all’Adnkronos è Thiago Takeuti, il ragazzo brasiliano di 35 anni sopravvissuto ieri all’esplosione del vulcano a Stromboli. Ancora sotto shock e con il corpo ricoperto di graffi, racconta con la voce tremante quei “terribili ...

Esplosione Stromboli : “Un evento che non si verificava da tempo - siamo ancora in stato di preallerta” : La situazione incendi sull’isola di Stromboli, il giorno dopo le esplosioni che si sono verificate nel cratere, è “sotto controllo“, anche se “sono ancora attivi alcuni focolai, lontani dal centro abitato, dove stanno operando i Canadair“, rende noto il capo dei vigili del fuoco di Messina, Giuseppe Biffarella. A Ginestra, “tutti i roghi sono stati spenti e le persone sono rientrate a ...

Stromboli - le prime immagini del vulcano stravolto dopo l’Esplosione : il VIDEO della Polizia dall’elicottero : Stromboli è stravolto. Il costone della Sciara del Fuoco ha cambiato conformazione dopo l’esplosione che alle 16:46 di oggi ha ucciso un escursionista, ferito un altro ragazzo che era con lui e mandato le isole Eolie nel panico. Migliaia di turisti sono scappati, e Ginostra è rimasta senza luce e gas per gli incendi innescati dal violento parossismo. Impressionanti le immagini aeree girate dalla Polizia dopo l’esplosione: Stromboli, ...

Stromboli - improvvisa Esplosione dal cratere : un morto - turisti in fuga. Navi pronte all’evacuazione - è una notte di paura : E’ calato il buio su Stromboli dove si sono vissute lunghe ore di terrore per una serie di esplosioni che si sono registrate nel cratere del vulcano seguite dalla caduta di lapilli che hanno provocato incendi. La situazione si ritiene sia adesso sotto controllo e sull’isola sono arrivati elicotteri per effettuare sopralluoghi. Il bilancio e’ tragico: un morto, un trentacinquenne di Milazzo, ed un ferito non grave, un coetaneo ...

Stromboli - un morto e un ferito alle isole Eolie : “Esplosione del vulcano tra le più forti mai registrate”. Pioggia di fuoco - “sembrava di essere all’inferno” [FOTO e VIDEO] : Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita nel corso della violenta eruzione dello Stromboli. Centinaia i turisti e i residenti in preda al panico oggi pomeriggio stanno cercando di abbandonare l’isola, sebbene le autorità e i soccorritori al momento hanno ribadito non vi sia necessità d’evacuazione anche se “dopo l’esplosione nel vulcano a Stromboli al momento non c’e’ pericolo per onde anomale o ...

