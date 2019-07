Enrico Mentana dopo l' incendio | Ecco come è ridotto il mio povero studio | il

Enrico Mentana - incendio durante il Tg La7 : 'Lo studio va a fuoco - si salvi chi può' : Momenti di panico ieri sera nel corso dell'edizione serale del Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Nei minuti finali del telegiornale, mentre il direttore parlava in collegamento con Milena Gabanelli, è scoppiato un incendio negli studi romani della rete di Urbano Cairo. Immediata la reazione di Mentana, che ha subito avvertito gli spettatori in tempo reale di quello che stava accadendo in quel momento. 'Questa è una situazione piuttosto ...

Matteo Salvini - Enrico Mentana porta la sinistra a lezioni di storia : "Non c'entra niente con Mussolini" : Ne ha per tutti, Enrico Mentana. Per il Pd, un partito allo sbando. Per Matteo Renzi, paragonato alla love story tra una giovane moldava e un anziano un poco rimbambito. E ne ha anche per chi paragona Matteo Salvini a Benito Mussolini, proprio quel Salvini che - inutile negarlo - al direttore del Tg

Enrico Mentana accetta la corte di Fabio Rovazzi : il giornalista nel nuovo video Senza pensieri : Ancora una volta Fabio Rovazzi sceglie una collaborazione spiazzante: il prossimo ospite del suo nuovo video, Senza pensieri (che vede la preSenza di Loredana Bertè e J-Ax), è il notissimo telegiornalista Enrico Mentana, per tanti anni direttore del TG5 e oggi volto di tutta l’informazione di La7, dove ha sdoganato il format – oggi riconosciuto quasi esclusivamente come suo – della maratona in diretta sugli eventi di attualità ...

Enrico Mentana : 'Matteo Salvini non è Mussolini - è come Maradona' : Attorno all'attuale momento politico italiano si annidano diversi punti di riflessione. In molti si chiedono quali siano i motivi per i quali oggi, ad esempio, si parla di consenso volatile considerato che, in poco tempo, i partiti perdono decine di punti percentuali tra una tornata elettorale e l'altra. Tanti altri, invece, si pongono degli interrogativi sul perché oggi Matteo Salvini rappresenti il politico con il maggior consenso nel Bel ...

Enrico Mentana e quella musica al TgLa7 che sembrava non avere fine : “Cosa è successo? Non lo sapremo mai” : Avete presente la musica che introduce le anticipazioni del Tg La7? Ieri sera, lunedì 15 luglio, quella “musichetta” sembrava non finire mai. Oltre un minuto, che televisivamente parlando è davvero lungo. E alla fine di questo intermezzo musicale, ecco arrivare Enrico Mentana, abbastanza stizzito: “Vabbè, ma che era successo? Non lo sapremo mai. Buonasera, il telegiornale parte, se parte, con il nuovo braccio di ferro tra il ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - altroché Savoini : Matteo Salvini cresce ancora - cifre mai viste prima : Nonostante il caso Savoini, la Russia e gli attacchi incrociati di alleati ed opposizione la Lega di Matteo Salvini cresce ancora. Secondo il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana il Carroccio rispetto a settimana scorsa ha guadagnato lo 0,2 per cento passando così dal 37,5 al 37,7 per cento. \\E mentre il Pd ha perso, rispetto a settimana scorsa, lo 0,7 per cento, scendendo al 22, il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio ha ottenuto mezzo ...