Elisabetta Canalis lascia la California | vacanze in Italia col marito e la figlia Skyler

Elisabetta Canalis in Italia per le vacanze con il marito e la figlia : Anche se Elisabetta Canalis abita a Los Angeles non rinuncia a passare un po’ di tempo nella sua terra d’origine, insieme alla figlia Skyler Eva e al marito Brian Perri. Per la showgirl e la sua famiglia qualche giorno al mare in Sardegna e poi via verso la Toscana, per una vacanza all’insegna dell’amore. L’aria di casa le fa davvero bene: Elisabetta è bella e solare più che mai durante i giorni trascorsi nel ...

Elisabetta Canalis super in bikini. E anche Gianni Morandi impazzisce : Quando si parla di Elisabetta Canalis non si può mai stare tranquilli. Si perde la testa, si viaggia con la fantasia, si prova una marea di invidia. Una bellezza assurda, un fascino accattivante, un sorriso contagioso. La bella showgirl sarda sa come incantare senza essere eccessiva. E così, la sua ultima foto pubblicata su Instagram, sembra un inno alla semplicità: basta un bikini mozzafiato, delle curve roventi e il gioco è bello che fatto. E ...

Elisabetta Canalis ricorda il suo matrimonio con una tenera foto di famiglia : Mancano ancora un paio di mesi al quinto anniversario di matrimonio ma Elisabetta Canalis ha voluto ricordare le sue nozze con una foto su Instagram che la ritrae insieme al marito Brian Perri e alla loro piccola Skyler Eva (di cui, in realtà, spunta soprattutto un braccino) di fronte alla chiesa in cui, nel 2014, è stata sancita l’unione della ex velina con il chirurgo italo-americano. Per la precisione, si tratta della cattedrale di ...

Elisabetta Canalis e le altre : 8 vip che hanno lasciato l’Italia per amore : 21Da Elisabetta Canalis a Clarissa Marchese. Ecco chi sono le 8 vip italiane che sono volate all’estero per amore Sono in tante le ragazze italiane che per stare accanto ai loro fidanzati, stranieri e non, hanno deciso di lasciare la loro terra. Tra di loro ci sono anche tante donne famose che per amore hanno […] L'articolo Elisabetta Canalis e le altre: 8 vip che hanno lasciato l’Italia per amore proviene da Gossip e Tv.

Nella bella Alghero! Le trasparenze hot di Elisabetta Canalis : Su instagram Elisabetta Canalis è super sexy e sfoggia una micro canotta nera, opaca, a tratti trasparente che mette in risalto il tonico decoltè. Impossibile non notare il particolare rovente dei capezzoli della bella attrice e showgirl. Con la figlia, Skiler Eva, Elisabetta Canalis si gode il mare sardo. Senza però il marito Brian Perri che è impegnato per motivi di lavoro e Los Angeles e deve quindi rinunciare a sua moglie.

Se solo avessi sposato Clooney! Elisabetta Canalis scatena gli hater : In posa plastica e super sexy Elisabetta Canalis si concede all'obiettivo dopo un allenamento fitness in cui, come scrive nella didascalia, si è dissetata bevendo l’acqua detox di una marca molto conosciuta. Pubblicato correttamente con l’hastag di ‘advertising’, oltre a regalarle migliaia di visualizzazioni nelle ultime ore e decine di complimenti da parte dei suoi follower, ha anche attirato l’attenzione degli hater sempre pronti a ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia lontane sui social e forse nella vita : Il Magazine di Chi ha svelato che tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, le due ex veline storiche di Striscia la Notizia, non corre più buon sangue. Nonostante il profondo legame di amicizia che le lega da quando si sono conosciute al programma di Striscia la Notizia, sembra che Elisabetta e Maddalena abbiano litigato. Il magazine spiega che sono diversi gli indizi che lasciano dedurre questa crisi nel loro rapporto di amicizia: entrambe ...

