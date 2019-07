Dybala Juventus | clamoroso | Sarri cambia ruolo alla Joya!

Juventus-Inter - Sarri svela : “Dybala può giocare falso nueve - Cristiano Ronaldo dovrà fare la differenza” : L’allenatore della Juventus ha presentato in conferenza stampa il match di International Champions Cup contro l’Inter L’International Champions Cup mette di fronte Juventus e Inter, un match affascinante che promette spettacolo anche se si tratta di una amichevole. AFP/LaPresse Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi, facendo un primo bilancio dei suoi primi giorni di lavoro: “non è una ...

Juventus - Sarri in conferenza parla di condizione e singoli : “Dybala ‘falso nueve’ ma anche trequartista” : Non solo Antonio Conte. In conferenza stampa ha parlato anche il tecnico della squadra sfidante, Maurizio Sarri. Inter e Juventus si affrontano infatti domani in ICC, dando vita ad una sorta di ‘antipasto’ di quello che sarà il campionato. Inter, Conte in conferenza: campo, mercato e una battuta. “Io vicino alla Juve?”, la sua risposta… “Juve-Inter non è una partita come le altre – ha detto il tecnico toscano ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Dybala vuole restare. E Sarri... - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 23 luglio 2019: Gonzalo Higuain è l'ago della bilancia per quanto riguarda il reparto offensivo. Commisso blocca Chiesa

Calciomercato Juventus : per Dybala sirene spagnole e intreccio col Napoli : Calciomercato Juventus: nuova pista per Paulo Dybala, il cui futuro è sempre più lontano dalla Juve. Secondo la stampa spagnola l’attaccante argentino attende il ritorno dalla Copa America per poter fare un faccia a faccia con il nuovo tecnico Maurizio Sarri e capire quale collocazione avrà nel nuovo progetto della Juventus. Calciomercato Juventus: per Dybala […] More

Calciomercato Juventus - il PSG piomba su Dybala : pronta la maxi offerta. Pronte 5 cessioni : Calciomercato Juventus- Come trapelato nelle ultime ore, e come riportato dalla stampa francese, il PSG sarebbe pronto a puntare forte su Dybala qualora l’addio di Neymar dovesse concretizzarsi realmente. La Juventus, dal canto suo, sarebbe pronta ad aprire alla trattativa dinanzi ad un’offerta cash da circa 100 milioni di euro. Cifra che il PSG potrebbe […] More

Calciomercato Juventus - Dybala e Matuidi eventuali contropartite per Neymar (RUMORS) : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Neymar, fortissimo attaccante brasiliano che ha intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain. Il giocatore sudamericano, infatti, non è in buoni rapporti con Leonardo e non si è mai ambientato a Parigi. Il padre - che è anche il suo agente - starebbe prendendo dei contatti con alcune big europee, tra le quali ci ...

Juventus - dopo De Ligt l'ora delle cessioni : non solo Dybala - spunta un nome clamoroso : dopo De Ligt e con i colpi Icardi, Chiesa e Pogba ancora in canna, la Juventus deve cedere anche se Nedved e Paratici stanno lavorando sotto traccia. Il Quotidiano nazionale spara due nomi clamorosi in uscita. Il primo è Paulo Dybala, valutato 85 milioni. Sulle tracce della Joya ci sarebbe il Psg e

Cessioni Juventus - da Cancelo a Dybala : ecco chi partirà : Cessioni Juventus – Mercato bianconeri che prende una svolta, dopo le tante entrate, Paratici sta pensando agli esuberi da piazzare (Higuain su tutti). La dirigenza della Juventus, dopo aver completato l’affare de Ligt e in attesa di altri grandi colpi come Icardi o Pogba, è concentrata anche sul fronte delle uscite con alcuni giocatori pronti a lasciare Torino […] More

Juventus - voci dalla Spagna : possibile scambio Dybala-Neymar con il PSG : La Juventus, dopo aver investito sul mercato più di 100 milioni di euro (con l'unica cessione di Spinazzola per 25 milioni di euro alla Roma) è pronta a dedicarsi alle cessioni, per motivi di bilancio ma anche per alleggerire una rosa ricca di giocatori. A rischio cessione ci sono Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic: probabilmente con la cessione di alcuni di questi giocatori, la dirigenza potrà decidere di investire ...

Bucchioni : 'Neymar si offre alla Juventus - il Paris Saint Germain chiede Dybala più soldi' : Il mercato è già entrato nel vivo e, a parte qualche grande acquisto (su tutti Hazard al Real Madrid, Griezmann al Barcellona e De Ligt alla Juventus), ci attendiamo qualche altra trattativa importante che potrebbe definirsi. Sono due i nomi che potrebbero lasciare le rispettive società: Pogba e Neymar. Il centrocampista francese è in uscita dal Manchester United e le recenti parole lanciate dal suo agente sportivo Mino Raiola hanno acceso ...

Pogba Juventus - Paratici pensa al maxi scambio : occhio a Dybala : Pogba Juventus – Sul fronte mercato i bianconeri sono sempre molto attivi per arrivare a Paul Pogba, che potrebbe alzare il livello del centrocampo di Sarri. Come svelato dal tabloid inglese “The Sun” la stessa società torinese potrebbe pensare anche all’inserimento di diverse contropartite, soprattutto nel reparto difensivo visto che i “Red Devils” intendono rinforzarsi nelle retrovie. […] More

Calciomercato Juventus - Dybala : possibile incontro con lo United - Matuidi potrebbe restare : Il Calciomercato della Juventus inizia a guardarsi in casa per capire come sviluppare le prossime mosse in uscita. Dopo i grandi acquisti già arrivati a Torino qualcuno potrebbe essere sacrificato. Incerto è al momento il futuro di Paulo Dybala che continua ad essere nel mirino del Manchester United, in programma ci sarebbe anche un incontro. Sembrava fuori dai giochi Blaise Matuidi ma la situazione intorno al francese sembra stia cambiando ...

NEYMAR ALLA JUVENTUS?/ Bomba Chiringuito : 'Scambio con Dybala col Psg' : Calciomercato, NEYMAR si offre ALLA Juventus: Paratici tra Psg e Barcellona? Bomba di El Chiringuito: possibile scambio con Paulo Dybala!

Mercato Juventus - addio a Dybala e Kean : pronto il doppio colpo : Mercato Juventus- La Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di far cassa e piombare con forte decisione su un doppio colpo offensivo. Il primo obiettivo resta Icardi, in saldo dall’Inter e pronto a dire sì alla corte bianconera. Paratici potrebbe decidere di mettere il piede sull’acceleratore anche per Neymar, ma è chiaro che un affondo […] More