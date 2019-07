Droga | spaccio di cocaina tra Palermo e Napoli all' ombra dei boss | dodici arresti 2

Droga : spaccio di cocaina tra Palermo e Napoli all'ombra dei boss - dodici arresti : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Sgominata a Palermo una banda dedita al traffico di Droga, soprattutto, cocaina tra Palermo, e le province di Agrigento e Caltanissetta, con un asse tra la Sicilia e Napoli. La Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha delegato il Comando Provinciale dei Carabinie

Alessio Bruno arrestato e condannato per spaccio di Droga : Alessio Bruno è stato arrestato e condannato per direttissima per spaccio di sostanze stupefacenti. Il trentenne romano è uno degli ex protagonisti più amati di Temptation Island. Il giovane due anni fa partecipò al reality di Canale 5 insieme alla fidanzata Valeria Bigella, ma si invaghì della tentatrice Carmen Rimauro. Al termine del programma la coppia decise di uscire separata, per poi tornare insieme e scoppiare di nuovo ...

Messina : spaccio di Droga ed estorsioni - tredici arresti : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – All’alba di oggi, nella Provincia di Messina, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 13 persone responsabili ‘ a vario titolo ‘ di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, ...

Brindisi - spaccio di Droga tra Tuturano e il sud Salento : forse coinvolto anche un 39enne : Hanno scelto tutti di avvalersi della facoltà di non rispondere i 10 indagati arrestati sabato scorso dai carabinieri di Brindisi nell'ambito di un maxi-blitz che ha sgominato un presunto sodalizio criminale dedito alla spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare la testata giornalistica online, Brindisi Report, il gruppo operava tra la frazione Brindisina di Tuturano, e altre località della ...

Spaccio di Droga in famiglia : 11 persone arrestate in ‘operazione sorriso’ : Roma – “Operazione sorriso”. La Polizia di Stato sgomina un’intera famiglia dedita allo Spaccio all’ingrosso di eroina e cocaina, colpendo anche i fornitori. 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 8 persone arrestate, 5 indagati e 7 abitazioni perquisite. La droga, dalla periferia est della Capitale, veniva venduta a Civitavecchia, Fiuggi e Castelli Romani. Sgominata dalla Polizia di Stato una famiglia ...

Spaccio di Droga in famiglia : in corso ‘operazione sorriso’ : Roma – In corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Roma, volta a sgominare un’intera famiglia dedita allo Spaccio all’ingrosso di eroina e cocaina, colpendo anche i relativi fornitori. La droga veniva distribuita tra i Castelli Romani, Civitavecchia e Fiuggi. I dettagli verranno divulgati durante la mattinata al termine dell’operazione. L'articolo ...

11 arresti e Droga sequestrata dopo controlli in piazze spaccio : Roma – Nel quartiere San Basilio, invece, a finire in manette, in due distinte operazioni di Polizia, sono stati due romani. Il primo, gia’ noto agli investigatori del commissariato di zona, e’ stato sottoposto a un mirato controllo di osservazione e pedinamento, nel corso del quale e’ stato visto salire, insieme alla sua anziana madre, a bordo della propria autovettura. Qui, poco dopo, e’ stato avvicinato da un ...

Spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti : 3 arresti - 1 kg Droga sequestrata : Roma – Nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e alla repressione dello Spaccio di droga, i Carabinieri della Compagnia Roma Cassia, coadiuvati dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito specifici controlli su tutto il territorio di competenza. Il bilancio dell’intensa attivita’ e’ di 3 persone arrestate: il primo a finire in manette per detenzione ai fini di ...

In auto con Droga a bordo : due persone in manette per spaccio cocaina : Roma – Un 32enne romeno e due italiani, di 52 e 22anni, uniti per lo spaccio: arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno dato vita ad un mirato servizio di osservazione e pedinamento nei confronti dei pusher che hanno controllato tra Valmontone e Artena a bordo ...