Droga : quindici arresti nell’ennese - coinvolti anche minorenni : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – La Polizia di Stato di Enna ha sgominato una banda di spacciatori di Droga nella zona di Piazza Armerina. In carcere otto persone, altre sette agli arresti domiciliari, 22 indagati a piede libero, tra cui 4 minorenni . Oltre a numerose perquisizioni. La Droga arrivava in città da Catania, Ramacca, Barrafranca, Valguarnera Caropepe e San Cono. La banda, tra la fine del 2016 e il primo semestre 2017, ...

Brindisi - ad alta velocità sulla statale : aveva quindici chili di Droga in auto : Emanuela Carucci È finito in manette un uomo di 27 anni. A fermarlo i carabinieri dopo le segnalazioni di altri automobilisti per la sua guida spericolata Correva a folle velocità sulla strada statale tra Egnazia e Torre Canne, in provincia di Brindisi, con quindici chili di droga nel portabagagli della sua auto. Si tratta di un giovane uomo di 27 anni di Cerignola, un Comune in provincia di Foggia. L'uomo è stato arrestato in ...