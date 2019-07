Dopo il successo di Verona J-Ax massacrato dai social

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Sandra Rondini Il grandeottenuto acon l'Arena colma di suoi fan smentisce di fatto quanto dichiarato dal cantante in una recente intervista in cui aveva denunciato di lavorare di meno per colpa delle sue critiche a Matteo Salviniessersi lamentato di lavorare meno a causa delle sue divergenze con la linea del Governo e, in particolare con Matteo Salvini, oggi J-Ax ha postato suiuna sua foto che lo vede trionfanteildel suo concerto a. “Quella di ieri è stata una serata che non scorderò facilmente. Vedere tutta l’Arena diin piedi a saltare, ballare e cantare con me è stata un’emozione unica”, ha scritto il cantante su Instagram, ringraziando “tutti quelli che sono venuti e quelli che ci hanno seguito in streaming”. Subito contro di lui si sono scatenati iche l’hanno accusato di essere “un frignone” che “non ...

AmbasciataUSA : Addio a Chris Kraft, uomo chiave del successo dello sbarco sulla #Luna. L'ideatore del centro di controllo per le m… - Eurosport_IT : Nuovo BEST ranking per Fognini, ora è 9°! ???? Djokovic sempre più numero uno dopo il successo a #Wimbledon ?… - hugmejavaad : RT @vevihollyj: sono qui il giorno dopo a chiedermi: è successo davvero? -