Dolunay | trama 24 luglio | Alya svela a Deniz che Asuman ha tradito Ferit

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Appuntamento con le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ in onda mercoledì 24a partire dalle 14,45 su Canale 5, dove vedremo che come la giovane Nazli riuscirà finalmente ad esaudire il suo sogno, grazie all'aiuto economico ricevuto dal padre. La Piran infatti, ha ricevuto dal genitore, il denaro necessario per l’apertura del nuovo ristorante ed ha firmato in tutta fretta i documenti, pronta con l’amica Manami, ad avviare la nuova attività. Il terzo socio però, si tirerà indietro all'ultimo momento, vendendo la sua quota ad un misterioso acquirente. Intanto, farà una scottante rivelazione asue Nazli. Anticipazioni Bitter Sweet: misterioso socio per il locale di Nazli Dopo il licenziamento come cuoca a casa di, Nazli, insieme all'amica Namani, è pronta a cominciare una nuova esperienza lavorativa e lo farà ...

sobeers : @sheneedsjawaad - tanta chimica, pare che stiano insieme nella realtà ma non è mai arrivata una conferma ovviamente… -