Fonte : quotidianodiragusa

(Di martedì 23 luglio 2019), mercoledì 24 luglio, adi. Ma solo per un giorno, per lavori urgenti nella condotta idrica

quotidianodirg : Disservizi idrici domani a Marina di Modica - ReggioCal : Disservizi idrici in via Cardinale Portanova e nella zona di Tremulini - newzit : #ReggioCalabria Disservizi idrici domani in via Cardinale Portanova e a Tremulini -