De Mita lancia l' ultima sfida | un nuovo partito per le regionali

Luca ParMitano - lanciata la Soyuz : comincia la missione Beyond sulla Stazione spaziale internazionale : È stata lanciata la Soyuz MS-13 che in sei ore porterà l’astronauta Luca Parmitano sulla Stazione spaziale internazionale. Per l’astronauta dell’Agenzia spaziale Europea (Esa), a bordo con l’americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, comincia così la missione Beyond, “Oltre”, nella seconda parte della quale sarà al comando, primo italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo. AstroLuca dovrà inoltre affrontare delle ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Luglio : L’attore per un applauso spesso è disposto a giocarsi la madre - Tullio Solenghi a 11 anni sul piatto della vita ha rilanciato con la scuola : “Il primo pubblico sono stati i compagni di classe - il primo copione le iMitazioni dei professori - la docente di Fisica la vittima preferita : L’inchiesta “Al Metropol accordo concreto” Per gli inquirenti, la versione secondo cui la trattativa con i russi non si sarebbe conclusa non regge: l’affare aveva una base avanzata. Per questo volevano andare “veloci” di Davide Milosa Tutto tutto niente niente di Marco Travaglio Il discorso di Chiara Appendino, sindaca 5Stelle di Torino, in Consiglio comunale per licenziare il vicesindaco Guido Montanari e dare l’ultimatum agli ...

SsangYong lancia il nuovo Korando con un'edizione speciale liMitata : Il SUV di ultima generazione dal look moderno pronto a stupire gli amanti del design e dell’alta tecnologia coreana con un...

Trony rilancia “Il meno caro lo paghi la metà” - ma c’è una grande liMitazione : Trony ripropone l'iniziativa "Il meno caro lo paghi la metà" con il nuovo volantino valido nei punti vendita dal 4 al 24 luglio 2019: ecco come avere uno sconto del 50% sul prodotto meno caro, anche se si tratta di uno smartphone o tablet Android. L'articolo Trony rilancia “Il meno caro lo paghi la metà”, ma c’è una grande limitazione proviene da TuttoAndroid.

Spazio : l’ESA lancia un nuovo podcast per la missione Beyond dell’astronauta Luca ParMitano : Che suono ha una missione? Beh, a parte il rombo dei motori, il ronzio della Stazione Spaziale e le voci dello Spazio a terra, suona un poco come il nuovo podcast dell’ESA, ESA Explores. La stagione pilota di ESA Explores si concentra sulla prossima missione Beyond dell’astronauta ESA Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il primo episodio, uscito ieri sulle maggiori piattaforme podcast, comprende ...

Wind lancia delle offerte con minuti illiMitati e tanti Giga da 6 - 99 euro al mese : Da qualche giorno Wind ha avviato la promozione massiccia di una serie di offerte accomunate da minuti illimitati di chiamate e parecchi "Giga" L'articolo Wind lancia delle offerte con minuti illimitati e tanti Giga da 6,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.