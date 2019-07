Ddl Pillon | per il M5S la proposta leghista sull’affido condiviso è “superata” Crucioli

Oggi alla Commissione Giustizia del Senato riprenderà la discussione sul Ddl Pillon e sugli altri disegni di legge collegati : Oggi alla Commissione Giustizia del Senato riprenderà la discussione sul ddl Pillon e sugli altri disegni di legge collegati. Nonostante all’inizio di aprile Vincenzo Spadafora, sottosegretario alla presidenza del Consiglio del M5S, avesse detto che il ddl era stato «archiviato»,

Il Ddl Pillon di nuovo in Senato fra le polemiche - Pd : “Non torneremo al Medioevo” : Ricomincia domani l'esame del ddl Pillon in commissione Giustizia a palazzo Madama. "Purtroppo non è l'ennesima fake news di questo governo. Lo fermeremo di nuovo insieme all'Italia che non vuole tornare indietro a 50 anni fa", afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Molte associazioni femministe e movimenti sociali hanno indetto una conferenza stampa per chiederne il ritiro.Continua a leggere

Il Ddl Pillon va ritirato - i 5 stelle escano dall'ipocrisia politica : Non è un bel momento per le donne. Una nuova ondata di maschilismo feroce e sempre più subdolo sta avanzando: dalla gogna mediatica, con gli insulti sui social, che stanno diventando un territorio infrequentabile per le donne, alle crescenti e mutevoli forme di violenza di genere, fino alla messa in discussione di diritti e spazi di libertà femminili che davamo per acquisiti una volta per sempre. Come se, nel momento in ...

Ddl Pillon - a che punto siamo? Facile : a quello di partenza : A che punto siamo con il ddl Pillon e testi di legge correlati in materia di separazione e affidamento dei figli? Al momento è tutto fermo, nonostante gli annunci del senatore leghista Simone Pillon. Nei giorni scorsi sul suo profilo Facebook dichiarava che il 10 giugno sarebbe ripresa la discussione in Commissione Giustizia, ma è stato fermamente smentito da Mattia Crucioli (M5S), vicepresidente della Commissione Giustizia: “A noi non ...