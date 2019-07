Daniele e Martina ultime notizie | “Una storia d’amore non è solo sorrisi”

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro : lei parte - lui svela un segreto : Martina Nasoni pronta per le vacanze dopo il Grande Fratello Tempo di vacanze per Martina Nasoni. La vincitrice del Grande Fratello 16 ha finalmente deciso di partire per vivere una settimana all’insegna del divertimento e del relax. La 23enne su Instagram Stories ha svelato che andrà finalmente al mare e trascorrerà una settimana a Napoli con una sua amica. Prima però ha mostrato le immagini di uno studio di registrazione. È in serbo ...

Grande Fratello - Daniele Dal Moro : “Libertà comporta scelte” - poi canzone a Martina : Daniele Dal Moro, tanta curiosità dopo il Grande Fratello per la storia con Martina Daniele Dal Moro continua ad essere tra i personaggi del Grande Fratello più cercati dopo la fine del reality show di Canale 5 perché la sua storia/non storia con Martina Nasoni ha fatto molto discutere ed è ovvio che siano in […] L'articolo Grande Fratello, Daniele Dal Moro: “Libertà comporta scelte”, poi canzone a Martina proviene da Gossip e ...

Daniele Dal Moro si diverte senza Martina Nasoni : lei spiega perchè : Daniele Dal Moro felice al mare senza Martina Nasoni dopo il Grande Fratello Terminato il Grande Fratello, Daniele Dal Moro ha iniziato la sua estate all’insegna del divertimento. In queste ore il ragazzo ha mostrato su Instagram Stories la sua colazione con l’amico Nico, la giornata al mare e la serata in discoteca (come visibile nelle foto in basso). Un mercoledì spensierato per il bel veronese che ha conquistato con i suoi modi ...

Martina Nasoni preoccupata per Daniele Dal Moro : “Ho l’ansia” : Daniele Dal Moro fa angosciare Martina Nasoni: “Vai piano con la moto” Un paio di giorni fa Daniele Dal Moro ha avuto un brutto incidente in moto. Incidente che gli ha fatto rischiare di farsi molto male, facendo preoccupare i suoi numerosissimi fan. Ma non sono stati gli unici ad angosciarsi. Difatti anche Martina Nasoni pare essersi molto preoccupata per Daniele. E al commento scritto da Daniele sulla sua ultima foto pubblicata su ...

Grande Fratello : Daniele ritorna in moto - Martina : “Non morire!” : Daniele e Martina, Grande preoccupazione su Instagram ma il ragazzo non ha paura Daniele Dal Moro è ritornato a guidare la sua moto dopo il piccolo infortunio. Aveva confessato di essersela vista brutta, ma per fortuna non è successo nulla di grave. La scelta di Daniele di guidare nuovamente ha preoccupato parecchio Martina Nasoni che, […] L'articolo Grande Fratello: Daniele ritorna in moto, Martina: “Non morire!” proviene da ...

Martina Nasoni ha uno spasimante : la reazione di Daniele Dal Moro : Martina Nasoni dopo il Grande Fratello 16 ha conquistato un amico di Daniele La favola d’amore di Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, che ha fatto sognare il pubblico attento del Grande Fratello, sembrerebbe non essere ancora decollata. Di recente i due ex gieffini hanno dichiarato di non stare insieme ma di essere solo buoni amici e aver cementato il loro rapporto con la fine del reality condotto da Barbara d’Uso. In queste ore ...

Daniele Dal Moro incidente in motocicletta - Martina preoccupata : 'Vengo e ti butto giù' : Daniele Dal Moro, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso, ha fatto preoccupare i suoi fan nel momento in cui ha rivelato di essere stato vittima di un incidente con la sua motocicletta, che a quanto pare lo ha fatto spaventare. Per fortuna nulla di grave anche se il ragazzo ha ripetuto più volte in svariati commenti che stava per 'rimetterci le penne'. Un incidente che ha spaventato non soltanto Daniele ...

Grande Fratello - amico Daniele ci prova con Martina : “Sposa me” : Martina e Daniele non stanno insieme… l’amico dell’ex gieffino si fa (simpaticamente) avanti! La storia infinita, quella di Martina e Daniele del Gf… che però non è mai cominciata! Se alcuni fan continuano a illudersi che gli ex gieffini stiano davvero insieme, i due precisano sempre che non c’è del tenero. Hanno solo piacere di […] L'articolo Grande Fratello, amico Daniele ci prova con Martina: “Sposa ...

Martina Nasoni preoccupata per Daniele : “Non prenderla! Ti ammazzo” : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: lei preoccupata per quello che gli è capitato Martina Nasoni ha “intimato” Daniele Dal Moro a non prendere più la sua moto! Almeno per il momento. La vincitrice del Grande Fratello si è spaventata parecchio quando ha scoperto che il suo amico (in che altro modo possiamo chiamarlo?) ha […] L'articolo Martina Nasoni preoccupata per Daniele: “Non prenderla! Ti ammazzo” proviene da ...

Martina Nasoni è arrabbiata con Daniele? Il gesto di lei non piace : Daniele Dal Moro snobbato da Martina Nasoni? L’episodio che spiazza Martina Nasoni e Daniele Dal Moro potrebbero aver litigato? Ovviamente non è dato saperlo, ma il gesto che ha fatto lei ha immediatamente fatto pensare che qualcosa tra i due si sia rotto. Cosa ha fatto la vincitrice del GF 16? In pratica lui, durante una diretta instagram, ha invitato a partecipare Martina Nasoni. Tuttavia quest’ultima non ha accettato, scatenando ...

Grande Fratello - Martina snobba Daniele? Ecco cos’è successo : Grande Fratello news, Daniele e Martina non stanno insieme… e lei lo evita su Instagram? Cosa sta succedendo fra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro? I fan vorrebbero vederli presto insieme, ma il ragazzo tiene sempre a precisare che non si ritiene assolutamente fidanzato: durante la sua ultima diretta Instagram, ha spiegato che non è […] L'articolo Grande Fratello, Martina snobba Daniele? Ecco cos’è successo proviene da Gossip e ...

Buon compleanno Luciano Moggi - Daniele Adani - Martina Colombari… : Buon compleanno Luciano Moggi, Daniele Adani, Martina Colombari… …Aldo Tortorella, Franco Graziosi, Vincenzo La Russa, Pellegrino Capaldo, Maria Concetta Mattei, Francesco Giacobbe, Paolo Cento, Michele Serra, Federico Stragà, Sonia Aquino, Ciro Capuano, Simone Pesce, Giuseppe de Feudis, Mario Gomez, Alessia Mancarella, Luna Carocci, Elena Runggaldier, Alessandro Amici, Raffaele Maiello, Camilla Bini, Carmen Planotscher… Oggi 10 luglio ...

Daniele e Martina - messaggio in codice? Poi la rabbia per Francesca e Gennaro : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, un messaggio ambiguo dopo la rottura Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sembrano non frequentarsi più dopo il Grande Fratello nonostante, una volta finito il reality show, sembrasse che le cose stessero andando bene, o almeno benino. Non sappiamo quale sarà il futuro di questi due ex gieffini, visto […] L'articolo Daniele e Martina, messaggio in codice? Poi la rabbia per Francesca e Gennaro proviene da ...

Daniele Dal Moro e Martina non stanno insieme : la loro smentita : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non sono fidanzati: parlano loro Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, dopo tanto parlare, finalmente vengono allo scoperto, mettendo a tacere una volta per tutte le voci di corridioio inerenti a un loro presunto fidanzamento. Difatti i due, in queste ultime ore, parlando con i rispettivi fan su instagram, hanno dichiarato senza tanti peli sulla lingua di non essersi mai messi insieme, ma di essere diventati solo ...