Fonte : ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2019) Illadell’Est per il commento ironico musicale di Mauriziosu Repubblica. La Roma venderà Dzeko all’Inter che venderà Icardi alla Juve che venderà Higuain alla Roma che al mercato mio padre comprò. Un gioco di incastri che sembra non funzionarele società avevano in mente. Un valzer di calciatori indesiderati che le società cercano di piazzare per due soldi. Branduardi riprende un canto pasquale ebraico del Chad Gadya che viene recitato al termine della Haggadah shel Pesach (Narrazione della Pasqua) durante la cena pasquale, dove gli ebrei ricorda l’agnello pasquale col cui sangue gli israeliti marchiarono le loro porte per salvarsi dallo sterminio dei primogeniti in Egitto. Questo giro di calciatori servirà alle società per salvarsi da cosa? L'articolo: illadell’Est ...

napolista : Crosetti: il #calciomercato come la #Fiera dell’#Est Nella consueta rubrica su Repubblica parafrasa il testo della… -