Cristiano Ronaldo | decadono le accuse di stupro

Caso Mayorga - decadono le accuse di stupro ai danni di Cristiano Ronaldo : la polizia non ha riscontrato ‘nessuna prova’ : decadono le accuse di stupro mosse ai danni di Cristiano Ronaldo nell’ambito del Caso Mayorga: la polizia di Las Vegas dichiara di non aver trovato alcuna prova al riguardo Il Caso Mayorga sembra essersi risolto nel migliore dei modi per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese era stato accusato di stupro dalla modella che, in passato, aveva descritto dettagliatamente il loro incontro in un hotel di Las Vegas, terminato poi con la ...

Juuventus - contro il Tottenham a segno Higuain e Cristiano Ronaldo : La Juventus oggi pomeriggio ha disputato la sua prima amichevole estiva a Singapore contro il Tottenham nella International Champions Cup. Nonostante la sconfitta subita per 3-2, la squadra ha giocato una buona partita, specialmente nel secondo tempo dove si è portata anche in vantaggio grazie alle reti di Higuain e Cristiano Ronaldo. Dopo il pareggio di Lucas, Kane ha regalato la vittoria agli Spurs con un bellissimo gol da centrocampo. Higuain ...

Cristiano Ronaldo - secondo Marca - sarebbe il candidato numero uno per il Pallone d'Oro : Da un decennio la coppia Cristiano Ronaldo - Lionel Messi si contende il “Pallone d'Oro”, tanto che ne hanno vinti cinque a testa. Nel 2018 entrambi sono rimasti a bocca asciutta e l'ambito trofeo è stato assegnato a Luka Modric, croato vicecampione del mondo ed ex compagno di squadra al Real Madrid del numero 7 bianconero. CR7, sempre a caccia di trofei, non avrebbe gradito questo cambio di guardia che molti hanno etichettato come “la caduta ...

Dalla Spagna : Cristiano Ronaldo tra i favoriti per vincere il Pallone d’Oro : In Spagna sono sicuri: Cristiano Ronaldo è tra i favoriti per vincere il Pallone d’Oro. E’ ‘Marca‘ a mettere in evidenza come il portoghese abbia tutti i requisiti per portare a casa il trofeo. Nell’ultima stagione, la sua prima con i bianconeri, il 34enne attaccante ha continuato a polverizzare record e a segnare gol decisivi. Sfumato il grande obiettivo Champions, CR7 ha comunque centrato la doppietta ...

La Juventus di Maurizio Sarri : Cristiano Ronaldo e Dybala al centro del progetto : In questa sessione del mercato estivo la Juventus è la società che si sta muovendo maggiormente rispetto alle rivali di Serie A. A Torino sono arrivati Buffon, Ramsey, Rabiot, Demiral, Romero e in ultimo De Ligt, il forte difensore olandese ha effettuato le visite mediche e manca solo la firma sul contratto che lo legherà ai colori bianconeri per le prossime cinque stagioni. Con il suo arrivo la Juventus si è assicurata, per diversi anni. uno ...

Le notizie del giorno – Calciatore ucciso - show di Cristiano Ronaldo e Higuain - morta la mamma di Bonan : Calciatore ucciso – Shock nelle ultime ore nel mondo del calcio, è morto Marc Batchelor, ex talento della nazionale sudafricana, attaccante dei Kaizer Chiefs, è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava nella sua auto vicino casa, a Olivedale, poco fuori Johannesburg. E’ stata aperta un’indagine per omicidio, a sparare è stato (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO) show Ronaldo E Higuain – La Juventus si prepara per la nuova ...

Higuain e Cristiano Ronaldo regalano spettacolo in allenamento : la reazione di Sarri [VIDEO] : La Juventus si prepara per la nuova stagione, il club bianconero è letteralmente scatenato sul mercato, nelle ultime ore è stato chiuso l’arrivo del difensore de Ligt, un altro colpaccio dopo quelli messi a segno di Ramsey e Rabiot. La squadra continua la preparazione, tra i più in forma ovviamente Cristiano Ronaldo mentre Gonzalo Higuain ha intenzione di convincere la Juventus alla conferma. Nelle ultime ore sta circolando sul web ...