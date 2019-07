Criminal Minds 15 riparte dall’amore segreto di JJ per Reid | prime anticipazioni dal cast

Real Criminal Minds su Rai4 - dall’11 luglio una selezione speciale di episodi tratti da fatti cronaca : Dall'11 luglio , ogni giovedì in prima serata, arriva Real Criminal Minds su Rai4 , una selezione speciale di episodi del procedural di CBS tratti da fatti di cronaca Real mente accaduti. Delitti commessi nella vita vera, indagini che hanno portato ad arrestare Criminal i pericolosi e storie apparentemente incredibili ma in Real tà dal fondamento di verità hanno trovato spazio sul piccolo schermo in numerosi episodi del poliziesco CBS. Rai4 ha ...

NCIS 16 torna su Rai2 a settembre - un autunno a tutto crime con FBI e Criminal Minds 14 : NCIS 16 torna su Rai2 a settembre 2019: la programmazione in prima tv della serie con protagonista Mark Harmon è stata interrotta a giugno e riprenderà con la seconda parte inedita alla fine dell'estate. Come NCIS, è in pausa anche FBI, che è stata trasmessa da Rai2 ogni domenica con un episodio a settimana in prima serata a seguito del più longevo procedural di CBS. Entrambe le serie torneranno in onda in autunno con i restanti episodi ...