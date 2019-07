CorSport – Blitz Napoli per Icardi | fissato il prezzo ADL tratta con Marotta Il punto

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 23 luglio 2019)peril. ADLcon. Ildellativa che sembra prendere la strada verso il capoluogo partenopeo, la fa l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’.peril. ADLcon. Il. “E ora, la questione si fa seria. Sempre più seria: perché dopo l’ apertura didi una finestra sul Golfo,e Inter hanno parlato. Sì: contatto tra De Laurentiis e. Una chiacchierata su Maurito, per Maurito. L’ attaccante da 30 gol che il presidente ha detto a chiare lettere di inseguire qualche giorno fa. E non così, tanto per: “Non ho bisogno di fare scena, ma di vincere. Ma serve intelligenza”. E l’ operazione, centravanti straordinario in cerca di rivincite degne del suo valore dopo una stagione tormentata ...

