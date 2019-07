Corridoi umanitari e rimpatri assistiti contro la tratta dei migranti

Migranti - l’appello di papa Francesco : “Organizzare Corridoi umanitari estesi” : “Auspico che siano organizzati in modo esteso e concertato i corridoi umanitari per i Migranti più bisognosi”. È l’appello lanciato da papa Francesco nel corso dell’Angelus di oggi in piazza San Pietro in cui ha chiesto ai fedeli di “pregare per le povere persone inermi uccise o ferite dall’attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione di Migranti in Libia”. “La comunità internazionale – ha ...

La Libia è un inferno - serve subito un Corridoio umanitario europeo per 50mila migranti : Altro che "porto sicuro", come sostiene Salvini. Il bombardamento di un centro di detenzione per migranti della scorsa notte ha sbattuto in faccia all'opinione pubblica europea gli abusi e le violenze che sono costretti a subire decine di migliaia di persone in Libia: torturate, ridotte in schiavitù, violentate e anche bombardate. Per questo è necessario aprire subito un corridoio umanitario.Continua a leggere

Le associazioni chiedono più Corridoi umanitari per risolvere la crisi dei migranti : Rendere più efficace il sistema dei corridoi umanitari, di cui l'Italia è capofila in Ue, per andare oltre le semplificazioni del dibattito politico sull'accoglienza e ridurre al minimo partenze dalle coste africane, evitando le tragedie in mare. È l'obiettivo che hanno indicato i partecipanti al convegno "corridoi umanitari per un'Europa solidale", che si è svolto oggi a Montecitorio e che è stato aperto dal presidente della Camera Roberto ...

Sea Watch - Di Maio : “Si fa pubblicità - se litighiamo con ong perdiamo. Servono Corridoi umanitari legali e più rimpatri” : Da una parte la diagnosi è la stessa del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “La Sea Watch così si fa pubblicità”. La terapia, invece, no: “Servono corridoi umanitari legali” secondo il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio. “Il Movimento 5 Stelle non ha né il ministero degli Affari Esteri, né quello dell’Interno, né quello dell’Unione europea – scrive – Le politiche dell’immigrazione ...

Offida - la città che accoglie : primo comune a organizzare un Corridoio umanitario con la Siria : Su proposta di un gruppo di cittadini il comune di Offida, nelle Marche e danneggiato dal terremoto del 2016, ha organizzato - per la prima volta in assoluto in Italia - un corridoio umanitario. Domani nel piccolo borgo arriverà una famiglia Siriana di tre persone fuggite dalla guerra: madre, padre e un bimbo di 4 anni. Arriveranno in aereo, in modo legale e sicuro. I costi dell'accoglienza non graveranno sui cittadini, ma saranno sostenuti ...