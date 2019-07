Convenzione Corte Conti – difesa per erogazione prestazioni

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – Ladeiha sottoscritto unacon lo Stato Maggiore dellaper l’effettuazione disanitarie e attivita’ di ricovero nelle strutture sanitarie militari a favore del personale dell’Istituto. A firmare l’intesa, che si estende a tutti i dipendenti della sede centrale e delle sedi regionali e che entrera’ in vigore il prossimo 1° settembre, sono stati il Segretario generale Cons. Franco Massi e il sottocapo di Stato Maggiore dellaGen. di Corpo d’Armata Luigi Francesco De Leverano. A breve, sara’ diramato un elenco di tutti i presidi militari delle 4 Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) presenti sull’intero territorio nazionale, a cui puo’ accedere il personale della. Le tariffe sono equiparate a quelle del Servizio sanitario nazionale. Ladei ...

