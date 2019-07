Tav - Conte dice sì Di Maio : “Decida Parlamento” : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta. La priorità è tutelare gli interessi dei cittadini” perché “in gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e vanno gestiti con la massima attenzione. Vanno gestiti, se mi permettete, come farebbe un buon padre di famiglia”. Così il premier Giuseppe Conte, durante una diretta Facebook sul ...

Conte dice sì alla Tav : bloccarla costerebbe più che finirla. M5S a rischio caos : Giuseppe Conte cambia idea sulla Tav e smentisce di fatto l’analisi costi-benefici che l'aveva bocciata. Dopo aver espresso tutte le sue perplessità sull’opera, ora il premier assicura che non completare il progetto dell’alta velocità Torino-Lione costerebbe più che portarlo a termine. Dunque "in difesa degli interessi nazionali e in vista della "risposta da dare all'Europa entro venerdì" il presidente del Consiglio dà l’ok ...

Tav - Conte dice sì all’alta velocità : “Non realizzarla costerebbe molto più che farla” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in un video su Facebook che il governo italiano è favorevole alla Tav, con i nuovi finanziamenti del progetto previsti dalla Commissione europea. Per Conte "non realizzare il Tav costerebbe molto più che farla". A poter bloccare l'opera è solo il Parlamento con una "decisione unilaterale".Continua a leggere

"Il governo non è a rischio" - dice Conte. E Salvini replica : "Non mi occupo di spionaggio ma di vita reale" : "Io mi occupo di tasse, lavoro, immigrazione, crescita e sicurezza, il resto non mi interessa". ll vicepremier Matteo Salvini ha glissato sulle domande dei giornalisti sulla vicenda Savoini e sulla presa di distanza di palazzo Chigi. Interpellato dai cronisti a margine del concerto di chiusura del Festival dei Due Mondi di Spoleto a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte, il leader leghista ha risposto: ...

"Il governo non è a rischio" dice Conte. E Salvini replica : "Non mi occupo di spionaggio o di fantasia" : "Io mi occupo di tasse, lavoro, immigrazione, crescita e sicurezza, il resto non mi interessa". ll vicepremier Matteo Salvini ha glissato sulle domande dei giornalisti sulla vicenda Savoini e sulla presa di distanza di palazzo Chigi. Interpellato dai cronisti a margine del concerto di chiusura del festival dei Due Mondi di Spoleto a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte, il leader leghista ha risposto ...

