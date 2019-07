Conte dice sì alla Tav | bloccarla costerebbe più che finirla M5S a rischio caos

Conte dice che il governo non può dire no alla TAV : Secondo il presidente del Consiglio fermare l'opera costa più che farla e ormai solo il Parlamento, dove la maggioranza è a favore della TAV, può bloccarla

Tav - Conte dice sì all’alta velocità : “Non realizzarla costerebbe molto più che farla” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in un video su Facebook che il governo italiano è favorevole alla Tav, con i nuovi finanziamenti del progetto previsti dalla Commissione europea. Per Conte "non realizzare il Tav costerebbe molto più che farla". A poter bloccare l'opera è solo il Parlamento con una "decisione unilaterale".Continua a leggere

Sondaggi politici IPSOS : Conte supera Salvini in indice di gradimento : Sondaggi politici IPSOS: Conte supera Salvini in indice di gradimento L’ennesima crisi di governo sembra essere scongiurata. Il termine ultimo per poter indire elezioni per settembre – fissato per il 20 luglio -. Come si è potuto vedere dai Sondaggi delle ultimissime settimane, il caso Savoini e quello che è stato rinominato “Russiagate” e “Moscopoli” non ha eroso minimamente il consenso verso il ...

Matteo Salvini - l'atto di guerra di Giuseppe Conte sui fondi russi alla Lega : il premier dice sì al Pd : Regolamento di conti in aula tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Dopo l'altissima tensione sul voto contrario della Lega a Ursula Von der Leyen presidente della Commissione Ue, il premier ha accettato di intervenire al Senato per riferire sul caso dei presunti fondi russi al Carroccio: Conte sarà a

"Il governo non è a rischio" - dice Conte. E Salvini replica : "Non mi occupo di spionaggio ma di vita reale" : "Io mi occupo di tasse, lavoro, immigrazione, crescita e sicurezza, il resto non mi interessa". ll vicepremier Matteo Salvini ha glissato sulle domande dei giornalisti sulla vicenda Savoini e sulla presa di distanza di palazzo Chigi. Interpellato dai cronisti a margine del concerto di chiusura del Festival dei Due Mondi di Spoleto a proposito delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte, il leader leghista ha risposto: ...

"Ho fiducia in Salvini e la tenuta del governo non è a rischio" dice Conte : Una questione di trasparenza. Così il premier Giuseppe Conte ha motivato la pubblicazione della nota che ha chiarito la procedura che ha consentito a Savoini, ex portavoce di Salvini e protagonista dell'inchiesta pubblicata da BuzzFeed, di partecipare alla cena con Vladimir Putin, organizzata in occasione della visita a Roma del presidente russo il 4 luglio: "Io, per quanto di competenza, ho reso un chiarimento che ho ...

Lega : Zingaretti - ‘tradivano Italia e la Nato - Conte che dice?’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “C’è un disegno di partiti europei per tradire l’Alleanza Atlantica? E’ questa la politica estera del governo Conte? Chi sarà il nostro commissario europeo e il ministro degli affari europei quale politica seguirà? Queste domande richiedono urgenti e chiare risposte nelle sedi appropriate. Vigiliamo e difendiamo le prerogative costitutive della nostra comunità nazionale. Altro che ...

Tradivano l'Italia e la Nato. Conte che dice? : Sui presunti fondi neri alla Lega la magistratura farà la sua parte, ma a leggere bene il Contenuto delle registrazioni forse non è questo il punto più critico di una conversazione per molti versi inquietante. Si profila una strategia di politica estera ben precisa con due piani che avanzano simultaneamente, entrambi pericolosi e che rinnegano l’intera strategia del dopoguerra mettendo in discussione ...

Giudice Bellomo arrestato : impose 'dress code' alle borsiste e minacciò Giuseppe Conte : Tegola per l'ex magistrato Francesco Bellomo, che nelle ultime ore è stato messo agli arresti domiciliari per maltrattamento ed estorsione aggravata nei confronti di alcune borsiste e di calunnia e minacce ai danni dell'attuale premier Giuseppe Conte. Francesco Bellomo, 49 anni, avrebbe imposto un vero e proprio 'dress code' alle donne che frequentavano il corso presso la scuola di formazione giuridica 'Diritto e scienza' di Bari, corso per la ...