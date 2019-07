Con il nuovo servizio Autoricarica potete rinnovare automaticamente la vostra offerta ho

USA - accordo per sCongiurare nuovo shutdown : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader del Congresso USA hanno annunciato ieri di aver raggiunto un accordo volto a scongiurare un nuovo shutdown del governo federale dopo i due già verificatisi durante l'amministrazione Trump. L'accordo, che dovrà essere approvato quanto prima da Camera e Senato, prima delle sei settimane di pausa estiva, prevede la sospensione del tetto del debito per due anni - la gatta da pelare toccherà ...

Palermo - si è insediato il nuovo Presidente del Conservatorio : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - Si è insediato il nuovo Presidente del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo Mario Barbagallo, "dopo un cordiale scambio di consegne col Presidente uscente Gandolfo Librizzi". Il professor Barbagallo, nominato dal Ministro dell’Università e della ricerca scientifica

Inter - Conte felice dopo il summit : Suning avrebbe promesso un nuovo tentativo per Lukaku : Ieri si è tenuto l'importante vertice di mercato a Nanchino che potrebbe essere fondamentale per le prossime mosse dell'Inter in questa sessione estiva. C'erano il patron di Suning, Jindong Zhang, il presidente, Steven Zhang, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, il direttore sportivo, Piero Ausilio, e il tecnico Antonio Conte. Incontro molto atteso dopo le esternazioni dell'allenatore nerazzurro che, alla vigilia del match di ...

Calciomercato Napoli – Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli : ecco le cifre dell’accordo Con il Fenerbahce : Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli: il club azzurro e il Fenerbahce hanno trovato l’accordo per la cessione del centrocampista macedone nuovo colpo di mercato piazzato dal Napoli nella notte. Il club partenopeo ha chiuso l’accordo con il Fenerbahce per l’acquisto di Eljif Elmas, promettente centrocampista macedone arrivato per 16 milioni di euro. L’accordo è stato comunicato dal Fenerbahce tramite un comunicato ufficiale: ...

Antonella Clerici pazza del nuovo libro della Lucarelli : “Condivido tutto” : Antonella Clerici commenta l’ultima fatica di Selvaggia Lucarelli. Le sue parole Antonella Clerici non ha mai nascosto il suo amore per il cibo. Lei è una di quelle che donne che ammettono tranquillamente di non tirarsi indietro dinnanzi ad un bel piatto di pasta o ad una bella fetta di torta, anzi invitano anche gli […] L'articolo Antonella Clerici pazza del nuovo libro della Lucarelli: “Condivido tutto” proviene da ...

Samsung Galaxy Space : nuovo dispositivo Con Windows 10? : Su GeekBench sono comparsi i dati di un nuovo dispositivo di Samsung, nome in codice Galaxy Space, che sembrerebbe supportare Windows. Samsung – Windows 10 I dispositivi portatili che utilizzano Windows 10 crescono di mese in mese, soprattutto grazie al contributo del progetto Windows 10 on ARM. L’impegno di Microsoft e Qualcomm ha creato nuove alternative per i differenti produttori, generando prodotti con molto potenziale e peso ...

Barbara d’Urso al settimo cielo : il nuovo traguardo della Conduttrice : Barbara d’Urso regina (pure) di Instagram! La conduttrice festeggia un grande traguardo Bellissima, amatissima e pure seguitissima, Barbara d’Urso oltre ad essere la regina indiscussa di Canale Cinque ora lo è anche dei social. Nella giornata di oggi, infatti, la conduttrice ha festeggiato il raggiungimento di ben 2.300.000 follower, una marea di gente che ogni […] L'articolo Barbara d’Urso al settimo cielo: il nuovo ...

Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot Con un video che mostra immagini della serie The Boys (testo e traduzione) : Solway Firth è il nuovo singolo degli Slipknot a poche settimane dall'uscita del nuovo album prevista per il 9 agosto. Dopo la sorpresa di Unsainted, la band di Des Moines ritorna con un video in cui si alternano immagini live a scene estratte dalla serie TV The Boys attesa per il 29 luglio si Amazon Prime video. Il brano si apre con la voce calda di Corey Taylor - che quando canta in clean sa ipnotizzare e schiaffeggiare le ...

Trattativa Stato-mafia - Mannino di nuovo assolto. In appello Confermata la sentenza del gup : L'esponente Dc era accusato di "minaccia a corpo politico dello Stato". Secondo l'accusa, nel '92 aveva paura di essere ucciso e aveva chiesto ai carabinieri di attivarsi. Ma la ricostruzione non regge. "Oggi parla la sentenza che conferma le assoluzioni degli altri processi in...

Conte “il nuovo Monti” - Mieli e il Cavalier Gambacorta : Il Corriere della Sera ha già trovato il suo nuovo Mario Monti. E’ a Palazzo Chigi ed è Giuseppe Conte: “Un premier sempre più forte” per come scrive, da par suo, Paolo Mieli. L’attuale presidente del Consiglio è già la testa d’ariete della futura alleanza dei rispettabili contro Matteo Salvini

Tav - nuovo sContro nel governo dopo incendi di Firenze. Salvini : “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio : “No a strumentalizzazioni” : Entrambi i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno lanciato la loro condanna per i fatti di Firenze, dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati appiccati tre roghi in una cabina elettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano che hanno spaccato in due la viabilità ferroviaria italiana. Ma questi messaggi sono stati usati dai due leader di governo anche per ribadire le proprie posizioni ...

MotoGP - Mondiale 2019 : a fine agosto due giorni di test per Conoscere il nuovo tracciato finlandese del KymiRing : Il Mondiale 2020 di MotoGP vedrà un nuovo circuito entrare in scena nel proprio calendario, portando a 20 il totale delle gare in programma. Si tratta del KymiRing, dove si correrà il Gran Premio di Finlandia, una pista situata a Iitti, Kymenlaakso, nel sud della Nazione scandinava, 110 chilometri a nord-est dalla capitale Helsinki. Questo nuovo tracciato, quindi, è ancora oscuro per tutti i piloti e protagonisti della classe regina. Per questo ...

Cittadella - accordo Con SIRMAX per due stagioni : sarà il nuovo main sponsor : SIRMAX diventa main sponsor dell’ A.S. Cittadella per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021. SIRMAX ha scelto di sostenere il Cittadella non solo per la grande passione che lega la famiglia Pavin al team granata, ma anche perché il Cittadella incarna gli stessi valori che sono alla base della storia aziendale di SIRMAX: entrambe sono profondamente radicate nel territorio, entrambe sono caratterizzate da una forte determinazione che ha portato ...

Slittamento per Huawei P20 e P20 Pro Con EMUI 9.1 : nuovo termine massimo per l’aggiornamento : Occorre prendere in esame un nuovo termine massimo, a partire da oggi 22 luglio, per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1 a bordo di modelli come Huawei P20 e P20 Pro. I nostri lettori più attenti probabilmente ricorderanno che ad inizio mese abbiamo condiviso sulle nostre pagine un articolo nel quale veniva preannunciato il rollout del pacchetto software entro la fine del mese di luglio, in linea con una ...