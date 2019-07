Comic Con 2019 | i trailer dei film da non perdere

Game of Thrones - l'ultimo panel del Comic-Con (senza spoiler) : E' stato un panel decisamente insolito, quello del Comic-Con 2019 dedicato a Game of Thrones. Il motivo è molto semplice e facilmente intuibile: non c'è stato nessun rischio spoiler, dal momento che il series finale (tra delusioni e dubbi) è andato in onda ormai due mesi fa.Così, i presenti sul palco (ovvero Jacob Anderson, John Bradley, Nikolaj Coster-Waldau, Liam Cunningham, Conleth Hill, Maisie Williams ed Isaac Hempstead Wright) si sono ...

The Witcher : al San Diego Comic-Con gli attori principali parlano dei propri ruoli nella serie TV : Il San Diego Comic-Con ha ospitato un panel dedicato alla serie TV di Netflix, The Witcher, ed il cast ha partecipato spiegando qualcosa di più sui propri ruoli.Durante il panel, Henry Cavill (Geralt), Freya Allan (Ciri) e Anya Chalotra (Yennefer), hanno discusso della loro audizione. Oltre a questo anche la sceneggiatrice ufficiale Lauren Hissrich ha spiegato l'importanza per il team di rimanere fedeli alla serie di romanzi di Andrzej Sapkowski ...

Eliza Taylor e Bob Morley di The 100 in coppia al Comic-Con 2019 - tra lezioni di vita e serie TV : “Non siamo Clarke e Bellamy” : Eliza Taylor e Bob Morley si sono sposati in gran segreto lo scorso giugno, lasciando tutti a bocca aperta. Il 7 giugno, la coppia era uscita allo scoperto, rivelando la bella notizia, accolta dai fan di The 100 con grande gioia. Moglie e marito sono apparsi per la prima volta in pubblico nel corso della convention di Montreal, ma è solo in occasione del Comic-Con di San Diego che hanno potuto raccontare più apertamente della loro relazione, ...

Supernatural 15 : le news al Comic Con 2019 sul cast : Supernatural 15 premia i suoi fan al Comic Con 2019, rivelando alcune delle news più interessanti che vedremo nella stagione conclusiva della serie tv. In primo piano il ritorno di Jake Abel che rivedremo nei panni di Adam. Per chi non lo sapesse, si tratta del fratellastro storico di Sam e Dean. Sono trascorsi ben dieci capitoli da quando lo abbiamo visto in azione: è stato inviato all’Inferno dopo aver combattuto contro Sam, quando era ...

Comic Con : i trailer di Watchmen - Westworld 3 - His Dark Materials e molto altro : Comic Con, i trailer delle serie tv rilasciati durante la convention di San Diego: Watchmen, Westworld, His Dark Materials e molto altro.La settimana del Comic Con di San Diego è appena passata. Durante la convention i panel dedicati alle serie tv sono stati tantissimi, visto che i canali e servizi streaming la utilizzano come piattaforma pubblicitaria.The Witcher il trailer della serie Netflix presentato al Comic-ConVista la mole di articoli ...

Tutti i trailer svelati al San Diego Comic-Con 2019 : Il San Diego Comic-Con è forse l’appuntamento più atteso dell’anno per gli appassionati di fantascienza, supereroi, videogiochi, fantasy e molto altro. In particolare durante la convention annuale vengono presentati diversi trailer che anticipano i migliori titoli, sia di film sia di serie tv, che ci accompagneranno nei mesi a venire. Dopo Top Gun: Maverick e It: capitolo due, ecco dunque tutte le altre principali presentazioni ...

Jensen Ackles e Jared Padalecki piangono al Comic-Con 2019 (video) : l’addio a Supernatural e ai fan tra annunci e ritorni : Tante lacrime ieri per e con Jensen Ackles e Jared Padalecki al Comic-Con 2019. A Supernatural è riservata l'ultima giornata dell'evento di San Diego e i fan hanno affollato la sala giusto per un ultimo saluto a quelli che tutti conoscono ormai come i fratelli Winchester. Quella che prenderà il via ad ottobre sarà l'ultima stagione della serie The CW e questo per Jensen Ackles e Jared Padalecki è stato l'ultimo Comic-Con 2019 almeno in ...

Shannen Doherty in Riverdale 4 per il tributo a Luke Perry : al Comic-Con 2019 tutti i dettagli sullo struggente episodio (video) : Sarà un episodio struggente quello che aprirà Riverdale 4 e che vedrà Shannen Doherty proprio per rendere onore alla memoria di Luke Perry. Per il cast della serie The CW è arrivato il momento di salire sul palco del Comic-Con 2019 per confermare che è stato difficile e triste girare il primo episodio che renderà omaggio all'attore morto lo scorso marzo e che segnerà l'uscita di scena di Fred Andrews. Gli sceneggiatori hanno pensato bene di ...

MCU – Marvel svela la Fase Quattro al San Diego Comic-Con : MCU – Ecco tutte le clamorose rivelazioni di Kevin Feige durante il panel dedicato agli Avengers al San Diego Comic-Con. MCU, svelati i programmi per i prossimi anni e durante il San Diego Comic-Con è arrivata la conferma che vedremo nell’Universo Marvel anche gli X-Men e i Fantastici 4. Cosa accadrà nel Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Endgame e Spider-Man: Far ... Leggi tuttoMCU – Marvel svela la Fase Quattro al San ...

Tutte le serie Marvel annunciate al Comic-Con 2019 - da Loki e WandaVision a Falcon & The Winter Soldier : L'enorme panel dedicato ai film e serie Marvel che vedremo dal prossimo anno ha letteralmente dominato il Comic-Con di San Diego. La casa delle meraviglie, oltre ad annunciare la Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel, ha reso noti i progetti televisivi che approderanno sul servizio di streaming Disney+. Per quanto riguarda la serie Marvel, l'attenzione è su The Falcon and the Winter Soldier. Anthony Mackie, Sebastian Stan e Daniel Bruhl ...

Il Comic-Con delle serie DC Comics : dall'addio di Arrow ai nuovi personaggi in The Flash e Supergirl : La prossima stagione dell'universo televisivo DC Comics è indubbiamente caratterizzata dall'addio di Arrow che chiuderà con l'ottava stagione. Una chiusura in grande stile con un ultimo crossover tra le 5 serie tv di The CW con tre episodi in onda a dicembre e 2 a gennaio tra Arrow, The Flash, Supergirl, Batwoman e Legends of Tomorrow.Il Comic-Con è stata l'occasione per i fan di Arrow di salutare il proprio eroe e i personaggi che hanno ...

Marvel rivela al Comic Con 2019 i piani per il 2020 e 2021 : Marvel Cinematic Universe sarà stata forse una delle grandi assenti l’anno scorso, ma è riuscita a ritagliarsi una sua speciale fetta al Comic Con 2019. Con tanto di effetti speciali ed esibizioni di primo piano, il colosso cinematografico ha regalato a tutti i suoi fan importanti novità sui palinsesti futuri. La Marvel ha chiarito inoltre che cosa succederà con l’avvento di Disney+, dove saranno disponibili i suoi contenuti e come ...

I trailer di Watchmen e Westworld - HBO al Comic-Con di San Diego : HBO nel segno della W.Nonostante l'addio di Game of Thrones, catalizzatore di fan adoranti in tutto il mondo, il canale che fa della qualità il faro di ogni sua produzione, guarda a un futuro sempre più radioso a partire dall'attesa novità di Watchmen adattamento di Damon Lindelof del fumetto omonimo riletto alla sua maniera. Seguito nel 2020 dal capolavoro di Jonathan Nolan e Lisa Joy Westworld che mostra il primo trailer ufficiale dell'attesa ...

Il primo trailer di The Flash 6 conferma addii e nuovi arrivi al Comic-Con 2019 : dal nuovo ruolo di Tom Cavanagh a Bloodwork : Siamo sempre più convinti che The Flash 6 sia ancora un gradino superiore alle altre stagioni. Grant Gustin e i suoi riescono a migliorare di anno in anno così come migliorano i villain di turno e gli effetti messi in campo per renderli veri e se lo scorso anno il nemico è stato Cicada (in versione doppia), questa volta tutto sembra mirare al maxi evento di Natale, Crisis on Infinite Earths. Il primo trailer di The Flash 6 arriva al Comic-Con ...