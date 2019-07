Collegio Garanzia respinge ricorsi Palermo e Foggia

Palermo e Foggia - il Collegio di Garanzia respinge i ricorsi : Il Collegio di Garanzia dello Sport, a sezioni Unite, ha respinto entrambi i ricorsi presentati dal Palermo. Il primo riguardava la finale di ritorno dei playoff di Serie B 2017/2018 giocata contro il Frosinone e vinta dalla squadra ciociara con conseguente promozione al massimo campionato italiano, presentato per via dei presunti comportamenti antisportivi della squadra avversaria. L’altro ricorso riguardava i 20 punti di ...

Fiorentina - ricorso al Collegio di Garanzia per il mancato pagamento del premio per Gianluca Mancini [DETTAGLI] : Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Fiorentina contro Perugia e Atalanta per il mancato pagamento del premio per Gianluca Mancini. La vicenda trae origine dal ricorso della Fiorentina al TFN-SVE per lamentare il mancato recepimento delle somme ritenute adeguate, commisurate nel 50% del totale delle somme ricevute dal Perugia Calcio, come premio di preparazione del calciatore Mancini. La Fiorentina ...

Calciopoli - Collegio Garanzia Coni : 'Ricorsi della Juve inammissibili in ogni sede' : Una delle pagine più tristi del calcio italiano riguarda sicuramente Calciopoli, che sancì la revoca dello scudetto del 2005 alla Juventus e l'assegnazione di quello del 2006 all'Inter. La società bianconera fu retrocessa anche in Serie B con diversi punti di penalizzazione. Proprio in merito a Calciopoli è arrivato il definitivo giudizio da parte del Collegio di Garanzia del Coni, che in qualche modo ufficializza la fine dell'iter ...

Serie B - anche il Collegio di garanzia del Coni dà ragione al Foggia (e torto ai club) : “Il playout si deve giocare” : Il playout di Serie B si deve giocare: dopo i giudici amministrativi del Tar, lo dicono pure i giudici sportivi del Collegio di garanzia del Coni. Ha ragione il Foggia, che aveva fatto ricorso contro l’annullamento dello spareggio e la retrocessione diretta. E ha torto la Lega Serie B di Mauro Balata e soprattutto Claudio Lotito. Il presidente della Lazio era uno dei più agguerriti sostenitori della tesi per cui, con la retrocessione per ...

