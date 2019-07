Cole Sprouse e Lili Reinhart di Riverdale si sono lasciati

Fonte : blogo

(Di martedì 23 luglio 2019) Dopo due anni d'amore e tenere dichiarazioni social,si. Divi di, i due piccionciniscoppiati, come riportato da UsWeekly. A far conoscere e innamorare i due giovani attori proprio la serie The CW, in cuiinterpretano i personaggi di Jughead e Betty.Le voci di una rottura hanno iniziato a circolare sabato scorso, quando al Comic-Con di San Diegoe lasitenuti a distanza l'uno dall'altra. Evento inusuale, per una coppia. La motivazione è presto emersa. Dopo aver partecipato al panel della serie insieme a tutto il cast, i due hanno preso strade differenti. Non a caso, l'ultimo post social dinei confronti diè del settembre del 2018, per il giorno del suo compleanno. 44 settimane dopo, la notizia della rottura è venuta a galla.di ...

