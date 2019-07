Cina | è morto Li Peng | ' macellaio di Tiananmen' Ex premier | ' Repressione necessaria'

Cina - morto Li Peng : primo ministro all’epoca della strage di Tienanmen : È morto l’ex premier cinese Li Peng. Il suo nome è legato soprattutto alla legge marziale annunciata nel corso delle proteste popolari in piazza Tienanmen nel 1989 che culminarono...

Cina - morto Li Peng : da premier annunciò la legge marziale durante le proteste di piazza Tienanmen : È morto Li Peng, l’ex premier cinese responsabile della repressione delle proteste di piazza Tienanmen. Aveva 91 anni. Ad annunciarlo è l’agenzia di stampa di Stato cinese Xinhua, precisando che è deceduto lunedì 22 luglio alle 23.15 locali “a seguito di una malattia il cui trattamento si è rivelato inefficace”. Con il presidente della Repubblica, Yang Shangkun, il 20 maggio 1989 decretò la legge marziale per reprimere il ...

Milano : il giallo di Marco - ritrovato morto in pisCina nel cuore della notte : giallo in piscina a Milano. Marco Sarcella, 28enne di Rozzano (comune distante pochi chilometri dal capoluogo lombardo) è stato ritrovato senza vita questa notte all'interno degli impianti sportivi Sant'Abbondio (periferia sud della città). Il ragazzo, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe entrato senza permesso nella struttura gestita da Milanosport. Forse voleva fare una sorpresa alla fidanzata - che ha dato l'allarme - e stupirla con un ...

Incidente tra BauCina e Villafrati - scontro tra auto e camion : morto 22enne - 4 feriti : Un drammatico Incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 luglio, in provincia di Palermo, lungo lo scorrimento veloce che giunge Agrigento, la statale 121, fra gli svincoli di Villafrati e Baucina. In seguito allo scontro tra almeno 2 auto e un camion, verificatosi per cause che sono ancora in via di accertamento, un ragazzo di 22 anni è morto e altre 4 persone risultano ferite, una in maniera molto grave. Secondo le ...

Vivevano in simbiosi! Cane veglia per ore il padrone morto e non fa avviCinare nessuno : Un uomo che muore e il suo fedele amico a quattro zampe che gli resta accanto per ore, sofferente. È il tragico quadro che si è presentato mercoledì a un parente di un anziano trovato morto nella sua abitazione di Barga, nella provincia di Lucca. L’uomo, ultraottantenne, era probabilmente morto diverse ore prima per cause naturali e Nerone, il suo Cane, è rimasto accanto al corpo e lo ha vegliato per ore prima dell’arrivo dei soccorritori. \\È ...