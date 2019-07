Ciclismo – European Youth Olympic Festival | Igor Belletta conquista l’argento nella prova

Ciclismo su pista - European Games 2019 : assegnati gli ultimi sei titoli - argento per Marta Cavalli - bronzo per Miriam Vece : assegnati gli ultimi sei titoli del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk: per l’Italia arrivano due medaglie, ovvero l’argento nell’inseguimento femminile di Marta Cavalli ed il bronzo nei 500 metri a cronometro femminili di Miriam Vece. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni in Bielorussia. Miriam Vece conquista la medaglia di bronzo nei 500 metri a cronometro femminili: l’azzurra in finale fa segnare ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Miriam Vece è di bronzo sui 500 metri a cronometro femminili : Miriam Vece conquista la medaglia di bronzo nei 500 metri a cronometro femminili del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk: l’azzurra in finale fa segnare 34″151 e si arrende soltanto alla russa Daria Shmeleva, la quale vince nettamente in 33″209, ed all’ucraina Olena Starikova, seconda in 33″389. L’italiana sale sul podio in virtù della prova sotto le attese della russa Nataliia Antonova, che, dopo ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. ORO di Lodadio agli anelli!!! Marta Cavalli e Salvatore Cavallaro d’argento nel Ciclismo su pista e nella boxe! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DEGLI European Games 14.05 GINNASTICA ARTISTICA – OROOOOOOOOOOOO!!!! MARCO Lodadio IN TRIONFO!!!! L’azzurro vince la finale degli anelli con il punteggio di 14.800, mettendosi alle spalle l’armeno Vahagn Davtyan che si ferma 14.766 e l’ucraino Igor Radivilov a 14.733. 14.03 BOXE – Nei -91 kg oro per il russo Muslim Gadzhimagomedov, che batte in finale il ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. Marta Cavalli e Salvatore Cavallaro d’argento nel Ciclismo su pista e nella boxe! Crescenzo e Maresca in semifinale nel karate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 13.58 GINNASTICA ARTISTICA – L’armeno Vahagn Davtyan (14.766) sale al comando della classifica provvisoria nella finale degli anelli quando mancano soltanto Marco Lodadio e il turco Ibrahim Colak 13.56 ciclismo SU pista – La Gran Bretagna (36 punti) prende il largo nella Madison femminile, piuttosto distanti Olanda (20 punti) e Italia (15 ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Marta Cavalli d’argento nell’individuale femminile! : Marta Cavalli conquista la medaglia d’argento nell’inseguimento femminile del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk: l’azzurra nella finale per l’oro si arrende alla bielorussa padrona di casa Tatsiana Sharakova, la quale vince nettamente in 3’32″045 contro il 3’37″489 dell’azzurra. Già questa mattina in fase di qualifica la bielorussa deteneva il miglior crono, avendo chiuso in ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Marta Cavalli e Miriam Vece in finale nell’inseguimento e nei 500 metri : Comincia con una buona dose di sorriso la giornata dell’Italia nel Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk. Nell’ultimo giorno in Bielorussia, le soddisfazioni arrivano dalle finali conquistate nell’inseguimento femminile da Marta Cavalli e da Miriam Vece nei 500 metri. Le buone notizie arrivano dall’inseguimento individuale femminile, in cui Marta Cavalli riesce a fermare il cronometro sul tempo di ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : tre medaglie azzurre! Argento per Davide Plebani e Francesco Lamon - bronzo per Elisa Balsamo : L’Italia conquista tre medaglie nella terza giornata di gare del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Gli azzurri sono stati quindi ancora protagonisti nel velodromo della Minsk Arena, anche se oggi è mancato il grande acuto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Nell’inseguimento individuale Argento per Davide Plebani, che dopo il bronzo ai Mondiali si conferma nuovamente ai vertici. Il 22enne bergamasco è stato ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : dominio dell’olandese Kirsten Wild nell’Omnium - Elisa Balsamo conquista il bronzo : Arriva anche la terza medaglia per la spedizione italiana nella seconda giornata di gara del Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Dopo l’argento di Davide Plebani nell’inseguimento individuale e di Francesco Lamon nel 1KM Time Trial, tocca al settore femminile arricchire il bottino azzurro con la medaglia di bronzo per Elisa Balsamo nell’Omnium. La 21enne cuneese è stata praticamente perfetta nelle ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Francesco Lamon argento nel chilometro - titolo al ceco Tomas Babek : Arriva un altro argento per l’Italia nel Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Dopo quello ottenuto da Davide Plebani nell’inseguimento individuale, sale sul secondo gradino del podio anche Francesco Lamon nel chilometro da fermo. Per il 25enne nativo di Mirano, componente fondamentale del quartetto azzurro, si tratta di una conferma importante in questa specialità, in cui aveva chiuso al quarto posto nell’ultima rassegna ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Davide Plebani argento nell’inseguimento! In finale si impone il russo Ivan Smirnov : Davide Plebani conquista la medaglia d’argento nell’inseguimento individuale del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Il 22enne bergamasco si conferma tra i migliori interpreti di questa specialità e dopo il bronzo ai Mondiali di Pruszków, ottiene un’altra medaglia di assoluto valore, che rappresenta un ulteriore passo in avanti nel suo percorso di crescita. In finale Plebani è stato superato dal russo Ivan Smirnov. ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Semeraro d’oro nel karate! Lamon in finale nel Ciclismo. Canfora - Bottaro e Plebani d’argento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 17.10 BOXE – In corso la finale della categoria -81 kg tra l’azero Alfonso Dominguez e il britannico Whittaker 17.08 KARATE – E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAA Semeraro supera 5-1 la azera Zaretska e sale sul gradino più alto del podio 17.07 KARATE – Lo yuko per Semeraro: 5-1 17.07 KARATE – Yuko per Zaretska: ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Semeraro si giocano l’oro nel Ciclismo su pista e nel karate. Canfora - Bottaro e Plebani d’argento nella boxe - nel karate e nel Ciclismo su pista! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 17.00 ciclismo SU pista – Doppia vittoria olandese nel primo round della semifinale della Sprint maschile, Hoogland e Lavreysen superano il russo Dmitriev ed il polacco Rudyk e si avvicinano ad una nuova sfida per l’oro dopo quella andata in scena negli ultimi Mondiali. 16.58 BEACH SOCCER – Pareggio della Svizzera, punteggio sul 3-3 nella ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l’oro nel Ciclismo su pista - Semeraro nel karate. Canfora e Bottaro d’argento nella boxe e nel karate! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 16.36 KARATE – Argento per Viviana Bottaro nella finale del Kata femminile. L’azzurra chiude con il punteggio di 26.14, ma la spagnola Sanchez totalizza 27.32 e si prende la medaglia d’oro. 16.32 BEACH SOCCER – Pareggio della Svizzera, punteggio sul 1-1 nella finale per il bronzo con l’Ucraina. 16.30 boxe – Medaglia ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Lamon e Plebani si giocano l’oro nel Ciclismo su pista - Bottaro e Semeraro nel karate. Canfora d’argento nella boxe - bronzo per Busato e Martina nel karate! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 16.08 ciclismo SU pista – Si apre con gli ottavi di finale della Sprint femminile il programma pomeridiano, impegnata Miriam Vece che affronterà nello scontro ad eliminazione DIRETTA la russa Anastasiia Voinova. 16.06 KARATE – Che beffa per Michele Martina! L’azzurro stava disputando un ottimo incontro, ma sul 3-2 in favore ...