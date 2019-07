Chiara Ferragni | ennesima polemica | Leone piange | raffica di insulti

Chiara Ferragni - Leone in lacrime : scoppia la polemica : Chiara Ferragni e Fedez in partenza per le vacanze. L’influencer criticata per una foto con il figlio Il web, a volte, sa essere davvero pesante e Chiara Ferragni ne sa qualcosa. La celebre influencer italiana, o per un motivo o per un altro spesso e volentieri finisce nel mirino delle critiche. A muovere dei commenti […] L'articolo Chiara Ferragni, Leone in lacrime: scoppia la polemica proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni - la foto super sexy per festeggiare l'inizio delle vacanze : Chiara Ferragni supersexy in acqua per festeggiare l'inizio delle vacanze. Dopo vari impegni lavorativi in giro per il mondo, la fashion blogger ed influencer oggi inizierà un lungo...

Non mi vogliono trasformare in Chiara Ferragni! Naike Rivelli e la richiesta per il chirurgo : La controversa figlia di Ornella Muti spiazza tutti su Instagram, presentandosi da un noto chirurgo estetico e facendo una strana richiesta. “Sono venuta qui per chiedere se è facile o difficile trasformarmi in Chiara Ferragni!” ... così Naike Rivelli nella breve clip condivisa sui social. Ne nasce un divertente siparietto con il dottore Silvio Smeraglia e la sua assistente alla Smeraglia Luxury Clinic, dopo il quale la figlia di Ornella ...

Chiara Ferragni e il compleanno del cane : è polemica sul web - : Ludovica Marchese Il 21 luglio l'amato bulldog francese di Chiara Ferragni ha compiuto nove anni con tanto di festeggiamenti su Instagram. Ma i fan non ci stanno: “Siamo al limite della follia” La famiglia di Chiara Ferragni non è al completo senza Matilde, la french bulldog star di Instagram che vive con loro, tra Los Angeles e Milano, dal 2010. E che proprio ieri, 21 luglio, ha compiuto nove anni. Chiara l’ha festeggiata con una ...

Lato B al vento e mini perizoma. Chiara Ferragni senza limiti : tutti ‘stesi’ : È una Chiara Ferragni internazionale quella che pubblica sul suo profilo Instagram (o dovremmo dire sul suo posto di lavoro) l’ultima rovente foto: “Holidays with the whole family start tomorrow: Umbria, Sicily and then Ibiza #TheFerragnez Leo was so tiny a year ago”. La famiglia vip, insomma, continua la sua estate e domani partiranno per un itinerario tutto italiano tra entroterra e mare per poi volare nella capitale del divertimento. Stiamo ...

Making the cut - Chiara Ferragni giudice dello show di moda di Amazon Prime : L’imprenditrice ed influencer italiana Chiara Ferragni si prepara a cimentarsi in un ruolo inedito, ovvero quello di giudice all’interno di Making The Cut, una trasmissione di moda prodotta da Amazon Prime di cui vi parliamo meglio subito dopo il salto. Making the cut, anticipazioni Chiara Ferragni si inserisce nella squadra dei giudici e ospiti già precedentemente annunciata tra cui si annoverano: la top model Naomi Campbell, ...

Chiara Ferragni in ansia per la sparizione di 'mi piace' da Instagram : chiede aiuto ai fan : La decisione dei proprietari di Instagram di testare una nuova funzione della popolare app, sembra aver gettato nel più totale sconforto chi lavora grazie ai "like" che riceve. Chiara Ferragni, ad esempio, ha pubblicato un paio di Stories per chiedere ai suoi tantissimi fan cosa sta succedendo, e soprattutto perché non è più visibile il numero di "mi piace" che ottengono i suoi post. La Ferragni preoccupata per il test di IG Cosa faranno gli ...

Sei matta? Leone potrebbe morire! Chiara Ferragni è una mamma irresponsabile : A un genitore di un bambino medio, o comunque non famoso come Leone, nessuno chiederebbe quello che ogni giorno, alcuni fastidiosi fan, chiedono a Chiara Ferragni o Fedez. E per far scatenare l’ira funesta dei social basta poco: a volte semplicemente una foto. L’esempio lampante ce l’abbiamo leggendo i commenti della suo ultimo scatto. La nota influencer prima pubblica la bella foto con Leone poi succede il finimondo. Il motivo? I fan notano un ...

Chiara Ferragni preoccupata per la scomparsa dei like sulle foto di Instagram : Chiara Ferragni appare preoccupata su Instagram dopo che in molti le hanno segnalato che non riuscivano più a mettere like alle foto che postava sui social. Immediata la reazione della fashion blogger ed influencer più famosa d'Italia, la quale è prontamente corsa ai ripari e ha cercato di capire cosa stesse succedendo, complice anche il nuovo aggiornamento di Instagram che sta testando anche da noi in Italia l'eliminazione della visualizzazione ...

Chiara Ferragni suda freddo - un disastro su Instagram : "Ma succede anche a voi?" : E adesso come farà, Chiara Ferragni? La fashion-blogger nonché moglie di Fedez si è mostrata preoccupatissima per la scomparsa dei "like" su Instagram. Il social infatti ha deciso di aggiornarsi e di togliere ai followers la possibilità di vedere quanti "mi piace" hanno i vari post. L'aggiornamento

Chiara Ferragni preoccupata per il cambiamento dei like su Instagram : Chiara Ferragni sembra molto preoccupata dal nuovo aggiornamento di Instagram e sulle Stories ha pubblicato numerosi post sulla questione. Come è ormai noto in questi giorni Instagram ha deciso di introdurre una novità rilevante eliminando la possibilità di visionare i like. Dopo l’esperimento avviato in Canada, anche in Italia l’aggiornamento dell’app ha portato questo cambiamento radicale. “Vogliamo che gli utenti si ...