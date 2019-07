Chi è Francesco Cassardo l’alpinista ferito | la madre “soccorsi in ritardo”

“Mi hai tradito”. Francesco FacChinetti furioso - sfoga tutta la sua rabbia : Francesco Facchinetti è sempre molto attivo sui social network e ultimamente ha pubblicato una foto, commentandola con ironia, che ha raccolto una miriade di like e di commenti. Com’è noto, da tempo il figlio di Roby Facchinetti è legato alla bella Wilma Faissol, mamma di sua figlia Lavinia, ma ha avuto una relazione con Alessia Marcuzzi da cui è nata Mia. I due ex hanno un ottimo rapporto e non è raro vederli tutti insieme come una vera ...

Vittorio Feltri : "La bufala su Francesco Saverio Borrelli - adesso facciamo giustizia". Chi era e cosa ha fatto : La santificazione di Francesco Saverio Borrelli, promossa da quasi tutta la stampa patria, mi sta bene perché i morti hanno sempre ragione e una volta sotterrati sono intoccabili nella loro reputazione. Esatto: l'alto magistrato era colto, un napoletano chic, giurista e musicista, montava perfino a

Francesco Saverio Borrelli - i funerali nella Chiesa di Santa Croce a Milano. FOTO : Francesco Saverio Borrelli, i funerali nella chiesa di Santa Croce a Milano. FOTO Durante la messa, l'ex procuratore generale morto il 20 luglio nell'omelia è stato ricordato così: "Sognava un'Italia lontana dal malaffare, pulita e bella". Anm: "Grati e riconoscenti di averlo avuto come collega, maestro e guida". ...

Golf - British Open 2019 : Shane Lowry vuole il suo primo Major - Tommy Fleetwood lo rincorre. Francesco Molinari per una Chiusura col sorriso : E’ il momento del quarto giro all’Open Championship 2019, quello che assegna in via definitiva il titolo di Champion Golfer of the Year, dato al vincitore di quello che, calendario alla mano, è diventato l’ultimo Major della stagione. In pochi si aspettavano Shane Lowry al comando, eppure l’irlandese, in chiara forma fin dal primo giorno, ha messo in piedi un eccezionale -8 nel corso del terzo giro, con il quale si è ...

Golf - British Open 2019 : Francesco Molinari Chiude il terzo giro in 72 colpi e resta indietro : Non riesce a recuperare terreno Francesco Molinari nel suo terzo giro all’Open Championship 2019. Il vincitore dello scorso anno conclude la giornata in 72 colpi, uno sopra il par, con due bogey e un birdie, senza mai trovare la chiave per rientrare in lotta per piazzamenti di rilievo. Il numero 1 d’Italia resta in coda alla classifica, e terminerà il suo sabato intorno alla sessantesima posizione, una delle ultime tra i ...

Francesco Saverio Borrelli è morto : malattia e causa morte. Chi era : Francesco Saverio Borrelli è morto: malattia e causa morte. Chi era È morto oggi, a quasi 90 anni, presso l’istituto dei tumori di Milano dove era ricoverato da qualche tempo, Francesco Saverio Borrelli, ex procuratore generale di Milano e capo del pool di Mani Pulite che diede il via alla stagione di Tangentopoli. Francesco Saverio Borrelli: la carriera Borrelli era nato a Napoli il 12 aprile 1930, si trasferì a Firenze per studiare ...

Spy : 'Francesco Monte in coppia con Isa prima di Chiudere con la Salemi' - lui nega : C'è davvero un tradimento alla base della rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi? Stando a quello che sostengono la maggior parte dei settimanali di gossip in questo periodo, sembrerebbe proprio che il bel pugliese abbia iniziato a frequentare Isabella De Candia quando ancora faceva coppia con l'italo-persiana. La rivista Spy, in particolare, fa sapere che l'influencer sarebbe ancora molto addolorata dalla fine della storia d'amore con il ...

Metropol - la grossa sorpresa : Chi è e Chi votava "Nonno Francesco" Vannucci - il terzo uomo con Savoini : Nel passato di "nonno Francesco" avventure politiche a sinistra, tra Margherita e Pd. Il 63enne Francesco Vannucci, livornese consulente esperto bancario, ha confessato alle agenzie Ansa e Adnkronos di essere lui il terzo uomo presente all'hotel Metropol a Mosca, il 18 ottobre 2018, insieme a Gianlu

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordalisi - i tatuaggi coi nomi per suggellare l'amore : Un tatuaggio uguale per ricordarsi di quanto si amino e di quanto l'ultimo periodo li abbia messi alla prova. Questa è la più recente 'pazzia', come la definiscono loro, fatta da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordalisi, che hanno deciso di tatuarsi i loro nomi sul braccio senza porsi troppe domande.I dubbi, però, arrivano da parte dei fan, che a seguito del post pubblicato su Instagram da Francesco, che raccontava del tattoo appena fatto, ...

