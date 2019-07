Centri d'accoglienza - evasi 3milioni : arrestato titolare fiorentino : Federico Garau Ai domiciliari da questa mattina il 44enne Stefano Mugnaini, titolare del consorzio "Mc Multicons". evasi 3milioni di euro, fatture false per 17milioni. La Lega in Toscana: "L’arresto del gestore della più importante cooperativa di accoglienza dell’empolese-valdelsa squarcia il velo su ciò che abbiamo sempre sostenuto: l’accoglienza è un business" È finito in manette questa mattina un imprenditore fiorentino impegnato ...

Evasione fiscale - arrestato gestore Centri di accoglienza per migranti in Toscana : Un imprenditore fiorentino, titolare di un consorzio di gestione di centri di accoglienza per migranti nella provincia di Firenze, è stato arrestato dalla Guardia di finanza e dai Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria con l’accusa di Evasione fiscale per 3 milioni di euro nel periodo 2012-2017, attraverso l’emissione di fatture false per circa 17 milioni di euro. L’uomo ora si trova ai domiciliari. Il provvedimento, con il quale è ...

Imperia - quattro arresti per truffa sulla gestione di Centri di accoglienza. “Migranti obbligati a nutrirsi di interiora” : Migranti obbligati a nutrirsi con interiora di pollo che, dice il magistrato, “non daremmo nemmeno ai gatti”. E, se si rifiutavano, venivano puniti con botte e umiliazioni. È questo il trattamento riservato agli ospiti dei centri di accoglienza gestiti dalla cooperativa sociale piemontese Caribù, chiusi solo grazie all’operazione Patroclo condotta dalla Guardia di Finanza di Imperia. Il responsabile della struttura, insieme ...

Imperia - scoperta la frode ai Centri d'accoglienza : un malaffare da più di un milione di euro : Tra i dieci indagati c'è anche una ex funzionariadella prefettura di Imperia. Tra gli arrestati, un noto avvocatotorinese. Il responsabile della cooperativa sociale Caribù, che che gestiva i due centri èstato arrestato

Migranti - 4 arresti a Imperia per gestione dei Centri di accoglienza : “Trattati come bestie” : Truffa milionaria ai danni dello Stato: con questa accusa sono state arrestate dalla Guardia di Finanza 4 persone, e altre 10 risultano indagate a piede libero, per la gestione illecita di due centri di accoglienza Migranti situati in provincia di Imperia. Per risparmiare "trattavano i profughi come bestie, davano loro da mangiare polmoni e frattaglie". Salvini: "Tolleranza zero per i furbetti dell'accoglienza".Continua a leggere

Le voci dei minori stranieri non accompagnati nei Centri di accoglienza : “Più inclusione” : Presentato a Roma il rapporto dell'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e l’Alto Commissariato delle Nazioni...