Centri d' accoglienza | evasi 3milioni | arrestato titolare fiorentino

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Federico Garau Ai domiciliari da questa mattina il 44enne Stefano Mugnaini,del consorzio "Mc Multicons".di euro, fatture false per 17milioni. La Lega in Toscana: "L’arresto del gestore della più importante cooperativa didell’empolese-valdelsa squarcia il velo su ciò che abbiamo sempre sostenuto: l’è un business" È finito in manette questa mattina un imprenditoreimpegnato nella gestione dididestinati ad ospitare stranieri arrivati nel nostro Paese. Ad essere indagato Stefano Mugnaini,della "Mc Multicons", un consorzio che gestisce diverse strutture per migranti nel territorio toscano. Secondo quanto emerso dalle indagini portate avanti dal pubblico ministero Leopoldo De Gregorio e dal capo della procura Giuseppe Creazzo, Mugnaini avrebbe evaso ben 3 milioni di euro nel periodo di ...

