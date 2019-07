C’è un nuovo accordo per la ricollocazione dei migranti | ma senza l’Italia

Aggiornate Xiaomi Mi 9 - C’è un nuovo aggiornamento dal peso di 436 MB : Non è passato nemmeno un mese dal precedente, ma ecco già arrivare un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi 9 allo scopo di migliorare l'esperienza utente generale. L'articolo Aggiornate Xiaomi Mi 9, c’è un nuovo aggiornamento dal peso di 436 MB proviene da TuttoAndroid.

C’è solo Android nel futuro di smartphone Huawei e Honor : nuovo annuncio su Hongmeng OS : Cominciano ad essere più chiare le prospettive del tanto chiacchierato sistema operativo Hongmeng OS, soprattutto per coloro che vogliono conoscere il futuro a medio termine degli smartphone Huawei e Honor che verranno lanciati sul mercato. Dopo aver condiviso coi nostri lettori alcune anticipazioni in merito alle modalità con le quali la piattaforma dovrebbe esordire nei prossimi mesi (l'ultimo bollettino è di pochi giorni fa), oggi tocca ...

Amazon ora supporta un nuovo metodo di pagamento : finalmente C’è il conto corrente : Su Amazon ora è possibile pagare anche tramite il conto corrente via SEPA. Ecco come aggiungere il vostro conto e altre informazioni utili, e se notate un messaggio di errore, non temete. L'articolo Amazon ora supporta un nuovo metodo di pagamento: finalmente c’è il conto corrente proviene da TuttoAndroid.

Ciliverghe - C’è un nuovo arrivo : acquistato il difensore Marco Avesani : Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Marco Avesani. Il giovane classe ’00 giunge in gialloblù in prestito con diritto di riscatto dal Brescia dopo aver disputato l’ultima stagione da titolare in Eccellenza con la maglia della Bedizzolese. “Abbiamo seguito Marco nel corso di tutta la passata stagione, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – è un ...

Ex Ilva - otto indagati per la morte del gruista : C’è top manager di ArcelorMittal. Nuovo incidente nel reparto laminatoio : Sono otto le persone indagate nell’inchiesta sulla morte, mercoledì pomeriggio, dell’operaio Cosimo Massaro, 40 anni, deceduto per il crollo della gru al quarto sporgente del porto commerciale di Taranto in concessione allo stabilimento siderurgico ex Ilva, ora Arcelor Mittal, durante una tromba d’aria che ha colpito la città. Nell’inchiesta, coordinata dai pm Filomena Di Tursi e Raffaele Graziano, sono indagati Stefan ...

Caso Orlandi - le tombe vuote sono un nuovo mistero. Cosa C’è sotto? : Quando è stato annunciata la decisione di aprire due tombe all’interno del Cimitero Teutonico per verificare se vi fossero i resti di Emanuela Orlandi, forse più di uno avrà pensato: se il Vaticano ha deciso questo vuol dire che non troveranno niente. Ed effettivamente, niente è stato trovato. Non solo per quanto riguarda i resti della figlia di un commesso della Prefettura della Casa Pontificia scomparsa nel nulla all’età di 15 anni nel 1983. ...

C’è un nuovo WinDay e non è niente male : ecco il regalo di oggi : Il programma di fedeltà WinDay questo lunedì regala a 3 mesi gratis di INFINITY. La promozione è valida solo per i nuovi clienti Infinity, tuttavia i già clienti avranno 3 mesi a 2,99 euro al mese anzichè 7,99 euro. Al termine della promozione gratuita o scontata, il servizio si rinnova automaticamente al prezzo di 7,99 euro al mese e l'utente Infinity potrà disdire l’abbonamento in qualsiasi momento senza vincoli contrattuali. L'articolo ...

Nuovo lavoro discografico di Umberto Alongi - in radio con il nuovo singolo “Con quanto C’è da fare” : ALL MUSIC NEWS nuovo lavoro discografico di Umberto Alongi, in radio con il nuovo singolo “Con quanto c’è da fare” Dopo aver raggiunto il podio della classifica emergenti con “Pura Follia” e “Il futuro si è perso (Ed. Sony Music ATV)”, e la TOP 20 della classifica indipendenti Italiana, Umberto presenta un brano con arrangiamenti e sonorità POP, scritto da Alongi e prodotto da Gabriele Gigli (Mika, Eros Ramazzotti , Laura Pausini, Hooverphonic, ...

Marica Pellegrinelli - C’è il nome del “nuovo uomo” : “Lui - senza se e ma” : Marica Pellegrinelli, svelato nome e cognome del “nuovo uomo” al suo fianco: “Ricchissimo rampollo, è lui senza se e senza ma”. Il flash di Alberto Dandolo Il gossip non dorme mai. Figuriamoci quando da poco si è lasciata una delle coppie vip più celebri del Bel Paese, quella formata da Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. […] L'articolo Marica Pellegrinelli, c’è il nome del “nuovo uomo”: ...

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono lasciati di nuovo : c’entra Scamarcio? : Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia non stanno più insieme Nuova rottura tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia. A pochi mesi dalla riconciliazione il leader de Le Vibrazioni e la fashion blogger si sono lasciati di nuovo. Ad annunciarlo è il sito di Oggi, che rivela che la coppia era in crisi da tempo. Insomma la […] L'articolo Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia si sono lasciati di nuovo: c’entra Scamarcio? proviene da Gossip e ...

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina si sono lasciati di nuovo - C’è l’ombra di Riccardo Scamarcio : Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina si sono lasciati di nuovo e questa volta sembra sia una scelta definitiva. Dopo la rottura a novembre, ci avevano riprovato a febbraio ma qualcosa è andato storto: "Non tutte le fiabe moderne conservano un lieto fine". E su di loro pende l'ombra di Riccardo Scamarcio, miglior amico del cantante.Continua a leggere

Il nuovo De Laurentiis : per gli autografi non C’è l’obbligo di acquisto della maglia del Napoli : Jeans, maglia e occhiali neri. È un Aurelio De Laurentiis versione-casual quello che si presenta alla sua “prima” con i tifosi qui a Dimaro Folgarida. Il presidente del Napoli è arrivato a sorpresa poco dopo mezzogiorno sul piazzale di Carciato, per entrare nel nuovissimo store della Kappa allestito all’esterno del campo di gioco. Accoglienza davvero calorosa quella dei tifosi presenti, a parte qualche sparuto e oramai trito e ...

Calciomercato Napoli : le ultime su James Rodriguez - e C’è un nome nuovo… : Iniziato da qualche giorno il ritiro, il Napoli sogna il colpaccio sul mercato: James Rodriguez. Il corteggiamento va avanti da tempo, ma negli ultimi giorni un possibile inserimento dell’Atletico Madrid ha ‘frenato’ l’avanzamento nella trattativa. Dalla Colombia è stata rilanciata questa voce, rimbalzata dalla Spagna pochi giorni fa: i colchoneros vorrebbero rimpiazzare Griezmann con l’ex Bayern dopo il colpo ...

Mulan - C’è il primo trailer del nuovo live action Disney : ecco quando uscirà al cinema : FQ Magazine Elisa Isoardi: “Adesso non voglio un uomo, mi basta un barboncino” Tra Kill Bill e un qualsiasi wuxiapian. Il trailer del remake live action di Mulan targato Disney rimescola le carte del dejà vù e sembra scostarsi un pochino dall’originale animazione del 1998. Nel ruolo di Mulan è Liu Yifei, la 32enne attrice di origine cinese, ma ...