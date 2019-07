Caso di Bibbiano | due figli restituiti al padre dopo un anno

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) È di oggi, 23 luglio, la sentenza che ha finalmente restituito due bambini al, sottratti al genitore unfa. Si tratta della prima misura successiva all'emersione dello scandalo di. A riguardo, si è pronunciato con la sentenza il tribunale ordinario di Parma. I due bambini erano stati affidati da Federica Anghinolfi, direttrice dei servizi sociali, indagata nell'inchiesta Angeli&Demoni, alla loro madre. La donna,la separazione daldei suoiè impegnata in una relazione con un'altra donna, conoscente della stessa Anghinolfi. Il reinserimento avverrà in modo graduale: i bambini vedrilper ora due volte a settimana per tre ore giornaliere, fino a reintrodurre le regole stabilite nella sentenza di separazione riguardanti l'affido dei bambini. Dichiarazioni falsate: le parole del tribunale di Parma I due bambini erano stati sottratti al ...

