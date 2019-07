Casa | l’Istat | “Persi 3 | 6 miliardi per esenzione prima abitazione da Tasi” E quasi la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) Incassi mancati per 3,6di euro. È questo, secondo l’Istat, il valore delle “perdite” per lo Stato italiano in relazione all’abolizione della Tasi per l’principale. Secondo quanto affermato in commissione Finanze alla Camera da Gian Paolo Oneto, che guida la direzione centrale per la contabilità nazionale dell’Istituto nazionale di statistica, il gettito relativo al tributo è passato da un valore di circa 4,6 e 4,7nei primi due anni di applicazione (2014 e 2015), per scendere poi a circa 1,2nel 2016 e 1,1nel 2017 e nel 2018 “in corrispondenza all’esclusione dell’principale“. Non è tutto. Perché nel 2018, sulla base di dati provvisori, “il gettito totale derivante da Imu e Tasi è stato di 21e 983 milioni”. Nel dettaglio, nel 2018 l’Imu risulterebbe ...

