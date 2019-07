Caos treni | usata benzina per fondere i cavi di trasmissione dati

Sciopero dei trasporti - no dei sindacati alla revoca : Caos in vista su aerei e treni Stop - orari - mezzi : i rischi per chi viaggia : Il ministro Toninelli chiede ai sindacati il rinvio dello Sciopero in seguito anche all'attentato di ieri sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato disagi

Caos TRENI/ Dietro anarchici e no Tav - l'ombra dei servizi - stranieri - : CAOS TRENI. Ieri un incendio doloso in una centralina dell'alta velocità ferroviaria ha diviso in due l'Italia. Gli anarchici sono una pista, non l'unica

Caos treni - indagini per attentato alla sicurezza : “In quel punto non ci sono telecamere” : L'obiettivo degli incendi da natura dolosa appiccati ieri a tre pozzetti nei pressi del nodo ferroviario di Firenze sarebbero stati scelti perché in quel punto non ci sono telecamere. Lo ha dichiarato l'ingegnere Daniele Moretti, direttore della circolazione di Rfi, mentre continuano le indagini per attentato alla sicurezza dei trasporti e accertamenti sulla pista anarchica.Continua a leggere

Caos treni - rimborso integrale per chi non parte : Roma, 22 lug. (AdnKronos) – rimborso integrale per i passeggeri dei treni Alta Velocità e media-lunga percorrenza che rinunciano al viaggio e che sono stati interessati dal , con ritardi e cancellazioni, per i danni provocati dall’incendio, causato da in corrispondenza della stazione di Rovezzano, sulla linea Roma – Firenze. Lo comunica trenitalia in una nota. Il rimborso integrale del biglietto può essere chiesto sia ...

Treni - ritardi e cancellazioni - Alta Velocità Caos. Salvini accusa Toninelli : troppe opere bloccate : Treni nel caos sulla tratta Firenze-Roma dall'alba di oggi a causa di un incendio che ha interessato una cabina elettrica alle porte di Firenze, con ritardi fino a 180 minuti dopo...

Caos treni : stop - ritardi di ore e cancellazioni per tre incendi dolosi vicino a Firenze : Disagi dalle 5. La Digos segue la pista degli anarchici. Su finimondo.org una sorta di rivendicazione: “Un gesto d’amore e di rabbia”. Salvini: “Verificare collegamenti con No Tav”. Di Maio: piano con le conclusioni

Caos treni - Luigi Di Maio : “Vero e proprio attentato allo Stato - non va strumentalizzato sulla Tav” : Botta e risposta sui social tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini su quanto accaduto a Rovezzano. Secondo il ministro dell'Interno, infatti "andrebbero verificati eventuali collegamenti con i No Tav" per quanto riguarda l'incendio appiccato alla cabina elettrica dell'Alta Velocità. Ma il leader pentastellato replica: "La condanna del M5S è ferma e non si provi a strumentalizzare quanto accaduto per fare il tifo a favore o contro la ...

Treni - ritardi e cancellazioni - Alta Velocità Caos. Cavi a fuoco - anarchici rivendicano : «È bastata una sigaretta» : Treni nel caos sulla tratta Firenze-Roma dall'alba di oggi a causa di un incendio che ha interessato una cabina elettrica alle porte di Firenze, con ritardi fino a 180 minuti dopo...

