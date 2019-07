Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) ”Fin dal primo giorno ho detto di voler teneree penso che lo faro’. Quando ho comprato laho comprato tutta lae non un solo giocatore”. Sono le dichiarazioni di Roccoai microfoni di Sky da New York parla della sirene dellaper l’attaccante. ”Voglio trattare tutti i giocatori con rispetto come meritano, ci vuole rispetto reciproco tra me e loro – ha continuato– QuantoJuve, ha uno strapotere in Italia, io ero tifoso bianconero. Ormai hanno gia’ vinto tutto in italia, poi quando va in Europa torna a casa senza niente… Il calcio italiano deve essere piu’ equilibrato e forse lo diventera’ anche grazie”. La giornata è stata caratterizzata da colloqui frae la dirigenza viola. ”Federico e’ stato il primo ...

CalcioWeb : Caos #Chiesa-#Fiorentina, #Commisso lancia una clamorosa bordata alla Juventus - Avv_Mant : @Caos_Ordinato @bassarelli @LaNeige___ @ilGatt0Pardo Regola e rito sono termini ecclesiastici. La Roma imperiale ci… - Caos_Ordinato : @Avv_Mant @bassarelli @LaNeige___ @ilGatt0Pardo Siamo passati da un tribunale in una chiesa. ?? Seguo a ruota: missa est. -