Caldo | Coldiretti | le api stressate non volano più | – 41% di miele

Caldo : Coldiretti - domani apre primo Expo dei frutti esotici italiani : Milano, 6 lug. (AdnKronos) – Con il Caldo arriva il primo Expo dei frutti tropicali 100% italiani, con le novità più curiose che si è iniziato a coltivare sul territorio nazionale, domani domenica 7 luglio dalle ore 9 al villaggio della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da piazza del Cannone a piazza Castello. Saranno presenti insieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini, Mariastella Gelmini, presidente dei ...

Caldo : Coldiretti - domani apre primo Expo dei frutti esotici italiani (2) : (AdnKronos) – Ci sarà inoltre una vera e propria Arca di Noè dove scoprire le piante e gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai ‘Sigilli’ di Campagna Amica che presenterà la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia. Dalla preziosa mucca Barà di cui sono rimasti solo 4mila esemplari lungo la Penisola alla capra ...

Caldo - al villaggio Coldiretti di Milano presentato il primo giardino taglia-afa che salva dallo stress [FOTO] : Con il Caldo record che assedia le città e fa aumentare lo smog nasce il primo giardino terapeutico che aiuta i cittadini a respirare aria pulita e a combattere l’afa, oltre a difendere la salute. La novità è stata presentata al villaggio contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello, dove è stata allestita un’area verde con piante antismog in grado di “catturare” le sostanze inquinanti ...

Caldo : Coldiretti Verona - mucche stressate - - 10 p.c. di latte (2) : (AdnKronos) - “Oltre al raffrescamento con ventilatori che funzionano 24 ore su 24 con sonde che fanno aumentare la velocità delle pale e doccette ogni ora – precisa Roberto Serpelloni, allevatore di Villafranca – alimentiamo gli animali con prodotti freschi e meno concentrati come foraggio, frument

Caldo : Coldiretti Verona - mucche stressate - - 10 p.c. di latte : Verona, 1 lug. (AdnKronos) - Anche gli animali soffrono il Caldo. Ne è la dimostrazione il fatto che con le alte temperature di questi giorni nelle stalle le mucche stanno producendo dal 10 al 15% di latte in meno rispetto ai periodi estivi in cui c’è comunque un calo. È l’allarme lanciato dalla Col

Caldo : Verona - da Coldiretti soccorso frutta - pesche ai passanti per dissetarsi : Verona, 27 giu. (AdnKronos) - Coldiretti Verona scende in piazza con il “soccorso frutta” per combattere il Caldo record di questi giorni e invitare i veronesi a consumare prodotti locali come la pesca di Verona che nutre, disseta e reintegra i sali minerali. Domani, venerdì 28 giugno in Piazza Bra

Caldo : Coldiretti Padova - danni dal 10 al 30 p.c. per frutta e verdura pronte per raccolta (3) : (AdnKronos) - "In questa direzione va “Filiera Italia”, a cui partecipano le principali industrie del settore agroalimentare italiano. E un nuovo modello di rappresentanza agricola e che per la prima volta vede insieme agricoltori e industriali per difendere e sostenere il made in Italy. Attraverso

Caldo : Coldiretti Padova - danni dal 10 al 30 p.c. per frutta e verdura pronte per raccolta (2) : (AdnKronos) - "L’intervento con irrigazione di soccorso è importante – continua Bressan - soprattutto per far sopravvivere le piantine piccole che non avendo radici sviluppate non riescono a raggiungere lo strato umido del terreno poiché lo sbalzo improvviso della temperatura tende a formare una cro

Caldo : Coldiretti Padova - danni dal 10 al 30 p.c. per frutta e verdura pronte per raccolta : Padova, 27 giu. (AdnKronos) - Sale la preoccupazione fra gli agricoltori per di fronte all’ondata di Caldo africano che sta interessando la campagna Padovana. Oggi, in occasione dell’assemblea annuale di Coldiretti Padova, i dirigenti arrivati da tutta la provincia hanno confermato come in questi gi

Caldo torrido : i consigli salva vita di Coldiretti : Caldo eccezionale e afa possono avere conseguenze negative sulla salute, specialmente per i soggetti più deboli come anziani e bambini In Italia sono a rischio i quasi 4,3 milioni di anziani ultraottantenni che più di altri soffrono e devono essere aiutati a resistere alle alte temperature, soprattutto per la scarsa attitudine a bere. È quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che i maggiori percoli per gli anziani, e non solo, sono ...

Caldo - Coldiretti : “Dal 2 luglio scatta lo sconto sulle birre artigianali per favorire il Made in Italy” : Con il Caldo arriva lo sconto sulle birre artigianali grazie al taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei microbirrifici che spingono l’aumento degli acquisti Made in Italy. E’ quanto annuncia la Coldiretti in occasione della nascita del primo Consorzio per la tutela e la promozione della birra artigianale italiana con l’entrata in vigore lunedì 1 luglio del Decreto inserito nella Legge di Bilancio 2019 che prevede una riduzione delle ...

Caldo - Coldiretti : “Invasione di cavallette - milioni nelle campagne di Nuoro” : E’ invasione di milioni di cavallette nelle campagne in provincia di Nuoro dove hanno devastato oltre 2mila ettari di terreno tra Ottana, Olotana e in particolare modo Orani dove ci sono alcune zone in cui si cammina in tappeti di cavallette. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti nel sottolineare che le aziende agricole interessate si ritrovano senza pascoli e con le case invase. “La presenza massiccia degli insetti – sottolinea la ...

Agricoltura : Coldiretti Padova - il Caldo risveglia la cimice asiatica (2) : (AdnKronos) - Le reti anti insetto rimangono una delle principali forme di difesa e di contenimento per proteggere soprattutto le piante da frutto anche se, ricordano gli esperti, difficilmente si riesce a salvare dalla cimice più del 70 per cento del raccolto. E’ anche per questo, oltre che per i c