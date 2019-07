Calciomercato Roma News Ritorno di fiamma per Politano | ultime notizie

Calciomercato Roma - l’annuncio di De Sanctis : “Prenderemo un altro difensore centrale” : “Sappiamo che da qui in avanti dobbiamo fare un altro ingresso di un difensore centrale. Tutte le altre decisioni verranno prese sempre tenendo presenti i parametri tecnici e i parametri economici“. Breve ma chiaro il team manager della Roma Morgan De Sanctis, che ha parlato di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gianluca Mancini. Roma, prima conferenza di Mancini: “Fonseca come Gasperini. ...

Calciomercato Milan News/ La Roma offre Nzonzi per Suso - Ultime notizie - : Calciomercato Milan News, oggi 23 luglio 2019: è ormai fatta per l'arrivo di Angel Correa. Si lavora per rinforzare la difesa con Todibo del Lione

Calciomercato Roma - Suso più vicino : Nzonzi in uscita - il sogno resta Higuain : Calciomercato Roma- Come evidenziato nelle ultime ore, la Roma sarebbe pronta ad affondare il colpo su Suso. L’esterno offensivo spagnolo resta il primo obiettivo del mercato offensivo dei giallorossi, specie dopo la cessione di El Shaarawy. Il Milan valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, la Roma potrebbe tentare l’affondo contando sulla possibile cessione […] L'articolo Calciomercato Roma, Suso più vicino: Nzonzi in ...

Calciomercato Roma - la proposta al Milan per Suso : la contropartita può essere Nzonzi : Calciomercato Roma – La Roma si sta muovendo in entrata ed in uscita, l’intenzione del club giallorosso è quella di riscattare l’ultima deludente stagione. L’intenzione è quella di rinforzare pesantemente in attacco considerando anche la probabile cessione di Edin Dzeko, per il sostituto si attende la risposta di Gonzalo Higuain con il Pipita che però si sta mettendo in mostra con la maglia della Juventus. Nel ...

Calciomercato : la trattativa Higuain-Roma potrebbe accelerare in caso di addio di Dzeko : Il Calciomercato di serie A in questo mese di luglio ha già portato nel nostro campionato tante nuove pedine interessanti, sopratutto in casa Juventus con gli arrivi di Rabiot, Ramsey e De Ligt. Ma è pronto a scatenarsi un giro di valzer di attaccanti niente male tra le altre big, sempre vogliose di colmare il gap con i bianconeri. Nulla di nuovo, del resto le voci di un possibile accordo Higuain-Roma e Dzeko-Inter circolano ormai da diverse ...

Calciomercato Roma - Alderweireld si sbilancia sul futuro : “Credo che rimarro’ al Tottenham, io qui sono felice”. Sono le dichiarazioni di Toby Alderweireld, il difensore negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al club giallorosso, la trattativa è risultata sempre in salita, adesso le dichiarazioni del calciatore sembrano allontanarlo ulteriormente dall’Italia. “Mi aspetto di restare ancora agli Spurs in questa stagione. Questo e’ il mio obiettivo: ...

Calciomercato Milan - Zaniolo e Correa nel mirino : difficile arrivare al romanista (RUMORS) : Il futuro di Suso al Milan è molto incerto, poiché l'attaccante spagnolo potrebbe lasciare Milano quest'estate per consentire ai rossoneri di incassare una consistente cifra da reinvestire sul mercato. Secondo Tuttosport, nonostante le parole di stima di Marco Giampaolo, il 25enne di Cadice sarebbe finito nel mirino della Roma. In un primo momento i giallorossi avevano proposto 10 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel, offerta ...

Calciomercato Roma - serve un difensore centrale : spunta l’idea Rugani : Calciomercato Roma – La Roma è al lavoro sul mercato per regalare a Fonseca altri rinforzi. La partenza di Manolas è una grossa lacuna da colmare. L’arrivo di Gianluca Mancini copre in parte il problema, ma per numero e per le difficoltà che sta incontrando Fazio, la società cerca un altro profilo in quel ruolo. Resta forte l’interesse per Alderweireld del Tottenham, ma gli inglesi continuano a sparare alto per il ...

Calciomercato domenica 21 luglio : Cancelo verso il City. Milan-Modric - si può. Roma forte su Higuain. Cagliari-Nandez - ci siamo : Calciomercato 21 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 21 luglio. JUVENTUS– Dopo il capitolo acquisti, i bianconeri dovranno valutare attentamente il capitolo cessioni. Cancelo viaggia spedito verso il Manchester City, i bianconeri potrebbero incassare circa 60 milioni di euro. verso l’addio anche Higuain e Mandzukic. INTER– Lukaku resta il primo obiettivo del mercato […] L'articolo Calciomercato domenica 21 ...

Calciomercato – Le bombe della notte - Roma su Suso : la richiesta del Milan - doppia cessione per la Juventus? : Calciomercato – Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano notizie anche in tarda serata. A fare il punto è Sky Sport nella trasmissione “Calciomercato – L’originale”. La Roma, dopo le operazioni Mancini e Veretout delle ultime ore, è tornata su un vecchio pallino: Suso. Lo spagnolo del Milan non è più considerato tra gli incedibili anche se Giampaolo vorrebbe reinventarlo da trequartista. I rossoneri hanno ...

Calciomercato - le ultime trattative : Veretout è a Roma - doppio movimento del Torino - Cristo all’Udinese : ultime ore calde di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A e non solo. Colpo importante dell’Udinese, è fatta per l’arrivo dal Real Madrid dello spagnolo Cristo Ramón González Pérez, giovane e talentuoso attaccante, il calciatore ha firmato un contratto di 5 anni, è reduce da 32 gol nelle ultime due stagioni disputate nel Real Madrid Castilla. Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver prolungato il ...