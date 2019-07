Calciomercato Milan News La Roma offre Nzonzi per Suso | Ultime notizie

Calciomercato 23 luglio martedì : Correa è del Milan. Juve-Neymar - il sogno continua. Inter-Lukaku - si complica : Calciomercato 23 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 23 luglio. JUVENTUS– Dopo aver definito l’affare De Ligt con l’Ajax, la Juventus potrebbe aprire alla clamorosa occasione targata Neymar. Il brasiliano, in uscita dal PSG, potrebbe decidere di aprire concretamente ai bianconeri. Come riportato da “Mundo Deportivo”, l’entourage del giocatore potrebbe incontrare Paratici nel […] L'articolo ...

Calciomercato Roma - la proposta al Milan per Suso : la contropartita può essere Nzonzi : Calciomercato Roma – La Roma si sta muovendo in entrata ed in uscita, l’intenzione del club giallorosso è quella di riscattare l’ultima deludente stagione. L’intenzione è quella di rinforzare pesantemente in attacco considerando anche la probabile cessione di Edin Dzeko, per il sostituto si attende la risposta di Gonzalo Higuain con il Pipita che però si sta mettendo in mostra con la maglia della Juventus. Nel ...

Calciomercato Milan - ottimismo per l’operazione Correa : le cifre e la data della possibile chiusura : Calciomercato Milan – Filtra ottimismo da Casa Milan per l’acquisto di Angel Correa dall’Atletico Madrid. Gli ultimi contatti tra le parti, avvenute ieri con un blitz di Zvonimir Boban a Madrid, hanno ulteriormente limato la distanza fra la domanda e l’offerta: domani potrebbe essere la giornata decisiva per sbloccare la trattativa, dopo avere raggiunto un accordo di massima. Il ds dell’Atletico Madrid, Andrea ...

Calciomercato Milan – E’ fatta per Angel Correa - operazione definita con l’Atletico Madrid : le cifre : Il club rossonero ha messo le mani sul giocatore dell’Atletico Madrid, che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Giampaolo Il Milan ha praticamente definito la trattativa Angel Correa con l’Atletico Madrid, il club spagnolo infatti ha accettato l’offerta di quello rossonero, che piazza così il colpo più importante del proprio mercato estivo. Spada/LaPresse Ceduto André Silva per 30 milioni al Monaco, la società di ...

Calciomercato Milan – Visite mediche per Bennacer : oggi la firma col club rossonero : Bennacer a Milano per le Visite mediche: prima giornata da giocatore del Milan per il centrocampista algerino Prima giornata in rossonero per Bennacer: il centrocampista algerino, fresco vincitore della Coppa d’Africa con l’Algeria è arrivato oggi a Milano per sottoporsi alle Visite mediche nella clinica La Madonnina. Il calciatore algerino è pronto dunque ad una nuova avventura col Milan: nella giornata di oggi è prevista la ...

Calciomercato lunedì 22 luglio : Inter - accelerata Lukaku. Milan - Correa più Demiral. Juve - Higuain resta? : Calciomercato 22 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 22 luglio. Inter– Dopo la sfuriata targata Antonio Conte, i nerazzurri sarebbero pronti ad immergersi totalmente sul fronte mercato. Lukaku resta il primo obiettivo di Antonio Conte e il giocatore sarebbe pronto ad aprire concretamente al suo trasferimento in nerazzurro. 85 milioni la richiesta dello […] L'articolo Calciomercato lunedì 22 luglio: Inter, accelerata ...

Calciomercato Milan - Zaniolo e Correa nel mirino : difficile arrivare al romanista (RUMORS) : Il futuro di Suso al Milan è molto incerto, poiché l'attaccante spagnolo potrebbe lasciare Milano quest'estate per consentire ai rossoneri di incassare una consistente cifra da reinvestire sul mercato. Secondo Tuttosport, nonostante le parole di stima di Marco Giampaolo, il 25enne di Cadice sarebbe finito nel mirino della Roma. In un primo momento i giallorossi avevano proposto 10 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel, offerta ...

Calciomercato - le notizie del giorno : Andrè Silva lascia il Milan - rinnovo in casa United : David De Gea rinnoverà con il Manchester United fino al 2025. Lo scrive oggi il quotidiano britannico ‘Telegraph’ secondo cui il prolungamento del contratto sarà ufficializzato dopo la tournée dell’Icc. Il portiere spagnolo difenderà la porta dei Red Devils per altre sei stagioni, diventando il portiere più pagato al mondo, con 21 milioni l’anno per un totale di 130 milioni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Sembrava potesse essere il partner ...

Calciomercato Milan – Trovato l’accordo con il Monaco per Andrè Silva : ecco i dettagli : Il Milan ha Trovato l’accordo con il Monaco per la cessione di Andrè Silva: l’attaccante portoghese ha già lasciato il ritiro rossonero Andrè Silva al Monaco, manca solo l’ufficialità. Nelle ultime ore, stando a quanto riporta ‘GianlucaDiMarzio.com’, il Milan avrebbe Trovato l’accordo con il club monegasco per la cessione dell’attaccante portoghese. Amore mai sbocciato fra l’ex Porto e i ...

Calciomercato Milan - André Silva lascia tournée : andrà al Monaco : Sembrava potesse essere il partner d’attacco ideale di Piatek nel nuovo Milan di Giampaolo. Ma André Silva non proseguirà la sua avventura in rossonero. Il portoghese ha lasciato il ritiro di Boston per tornare in Europa dove nelle prossime ore firmerà un contratto con il Monaco. L’attaccante ha salutato la squadra e alle 4 di questa notte (22 ore locali) ha preso l’aereo per rientrare a Milano. L’operazione porterà ...

Calciomercato domenica 21 luglio : Cancelo verso il City. Milan-Modric - si può. Roma forte su Higuain. Cagliari-Nandez - ci siamo : Calciomercato 21 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 21 luglio. JUVENTUS– Dopo il capitolo acquisti, i bianconeri dovranno valutare attentamente il capitolo cessioni. Cancelo viaggia spedito verso il Manchester City, i bianconeri potrebbero incassare circa 60 milioni di euro. verso l’addio anche Higuain e Mandzukic. INTER– Lukaku resta il primo obiettivo del mercato […] L'articolo Calciomercato domenica 21 ...

Calciomercato - le notizie del giorno : il nuovo Milan - il colloquio tra Pogba e Conte - le altre trattative : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. IL nuovo Milan DI GIAMPAOLO – Il mercato del Milan non è ancora decollato ma la dirigenza è al lavoro per chiudere importanti trattative e nelle ultime ore sono stati effettuati passi in avanti molto importanti per costruire una squadra in grado di ...