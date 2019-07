Calciomercato | le trattative | scatto in attacco della Spal | il Lecce adesso fa sul serio

Calciomercato - le notizie di oggi – Genoa attivissimo - le ultime su Napoli-James - le trattative in B e C : Genoa attivissimo – Il Genoa prova a costruire una squadra in grado di raggiungere traguardi importanti e di far sognare i tifosi. In Colombia danno per fatto il passaggio di Kevin Agudelo dell’Atletico Huila al Genoa: 2.5 milioni per il 70% del cartellino e concorrenza del Boca Juniors bruciata. Agudelo, classe 1998, è un regista che ha ben impressionato nel campionato nazionale colombiano. Non solo centrocampo, ma si pensa anche a ...

Calciomercato Genoa - il punto sulle trattative : vicinissimo Agudelo - pazza idea per il centrocampo : Calciomercato Genoa – Il Genoa prova a costruire una squadra in grado di raggiungere traguardi importanti e di far sognare i tifosi. Dopo una campagna acquisti che ha già regalato Barreca, Pinamonti, Jagiello, Jaroszynski, Zapata, Cassata, Gumus, oltre al ritorno dal prestito di Romulo, il Grifone lavora per ulteriori colpi. In Colombia danno per fatto il passaggio di Kevin Agudelo dell’Atletico Huila al Genoa: 2.5 milioni ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : Fekir per il Napoli - Brescia e Bologna cercano rinforzi : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai. Arrivano indiscrezioni importanti anche in questa domenica. In particolare sono le squadre di Serie A ad essere molto attive, come sottolineano “La Gazzetta dello Sport” e il “Corriere dello Sport- Stadio”. Il Napoli sta trovando parecchie difficoltà per arrivare a James Rodriguez. Si è parlato dell’alternativa Pépé che costa tanto. Ecco spuntare un nome ...

Calciomercato - le notizie del giorno : il nuovo Milan - il colloquio tra Pogba e Conte - le altre trattative : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. IL nuovo Milan DI GIAMPAOLO – Il mercato del Milan non è ancora decollato ma la dirigenza è al lavoro per chiudere importanti trattative e nelle ultime ore sono stati effettuati passi in avanti molto importanti per costruire una squadra in grado di ...

Calciomercato - le ultime trattative : nuova pretendente per Eriksen - cessioni per Inter - Napoli e Cagliari : Calciomercato – Arrivano indiscrezioni ed ufficialità anche nel weekend. All’estero spunta una nuova pretendente per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham. Sarà derby di mercato tra Real Madrid e Atletico per il danese. Secondo As’, un emissario autorizzato degli Spurs ha incontrato Miguel Angel Gil, consigliere delegato dei ‘Colchoneros’, per discutere del trasferimento del 27enne centrocampista che ...

Calciomercato - le notizie del giorno : il nuovo Cagliari - le mosse in B e C - tutte le altre trattative : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. IL nuovo Cagliari – Il Cagliari è reduce da una buona stagione che ha portato alla salvezza, adesso il club sardo ha intenzione di alzare l’asticella e disputare almeno una stagione tranquilla. Il Calciomercato è entrato nel vivo, la dirigenza si ...

Calciomercato - le ultime trattative : Veretout è a Roma - doppio movimento del Torino - Cristo all’Udinese : ultime ore calde di Calciomercato, ecco tutte le trattative in Serie A e non solo. Colpo importante dell’Udinese, è fatta per l’arrivo dal Real Madrid dello spagnolo Cristo Ramón González Pérez, giovane e talentuoso attaccante, il calciatore ha firmato un contratto di 5 anni, è reduce da 32 gol nelle ultime due stagioni disputate nel Real Madrid Castilla. Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver prolungato il ...

Calciomercato - le ultime trattative : ufficiale un acquisto del Verona - in tre su Malcom : Calciomercato – Una nuova settimana di mercato volge al termine, ma anche in questo venerdì arrivano tante notizie. L’Hellas Verona comunica “di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione, le prestazioni sportive del calciatore Koray Günter dalla società Genoa CFC”. Günter, che ha esordito tra i professionisti con la maglia del Borussia Dortmund, arriva al Verona dopo aver giocato ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : la Cremonese prepara l’assalto all’attaccante Ciofani : Non solo i club di Serie A, movimenti di Calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Venezia ha messo le mani su Capello ex Inter e Bologna che era anche nel taccuino del Cittadella, il Benevento è a un passo dal portiere Vicario. Il talento Biancu ha la valigia verso Pisa, Daniel Ciofani è il nuovo obiettivo per l’attacco della Cremonese, il Pordenone è sempre più vicino a ...

Calciomercato - le ultime trattative : il Milan su Angel Correa - mosse di Hellas - Genoa - Fiorentina e Lecce : Le ultime ore calde di Calciomercato, ecco tutte le trattative in attesa di nuove ufficialità. La Spal è attivissima, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con il Sassuolo per Federico Di Francesco, la trattativa è ai dettagli, per l’attacco adesso l’obiettivo è quello di chiudere per Stepinski del Chievo, per la difesa l’obiettivo è Bonifazi, il Sassuolo invece prova a sbloccare l’affare Obiang con il West ...