Calciomercato Cagliari | ufficiale Rog | la presentazione in stile “La casa di carta”

Calciomercato domenica 21 luglio : Cancelo verso il City. Milan-Modric - si può. Roma forte su Higuain. Cagliari-Nandez - ci siamo : Calciomercato 21 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 21 luglio. JUVENTUS– Dopo il capitolo acquisti, i bianconeri dovranno valutare attentamente il capitolo cessioni. Cancelo viaggia spedito verso il Manchester City, i bianconeri potrebbero incassare circa 60 milioni di euro. verso l’addio anche Higuain e Mandzukic. INTER– Lukaku resta il primo obiettivo del mercato […] L'articolo Calciomercato domenica 21 ...

Calciomercato - le ultime trattative : nuova pretendente per Eriksen - cessioni per Inter - Napoli e Cagliari : Calciomercato – Arrivano indiscrezioni ed ufficialità anche nel weekend. All’estero spunta una nuova pretendente per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham. Sarà derby di mercato tra Real Madrid e Atletico per il danese. Secondo As’, un emissario autorizzato degli Spurs ha incontrato Miguel Angel Gil, consigliere delegato dei ‘Colchoneros’, per discutere del trasferimento del 27enne centrocampista che ...

Calciomercato - le notizie del giorno : il nuovo Cagliari - le mosse in B e C - tutte le altre trattative : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. IL nuovo Cagliari – Il Cagliari è reduce da una buona stagione che ha portato alla salvezza, adesso il club sardo ha intenzione di alzare l’asticella e disputare almeno una stagione tranquilla. Il Calciomercato è entrato nel vivo, la dirigenza si ...

Calciomercato Cagliari - che colpi per Maran : il nuovo 11 per l’assalto alla salvezza [FOTO] : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è reduce da una buona stagione che ha portato alla salvezza, adesso il club sardo ha intenzione di alzare l’asticella e disputare almeno una stagione tranquilla. Il Calciomercato è entrato nel vivo, la dirigenza si muove con l’obiettivo di costruire una squadra fortissima nonostante la cessione di Barella, si tratta di una partenza pesantissima ma necessaria considerando ...

Calciomercato Cagliari - centrocampo da sistemare : tra Nandez e Rog spunta un sogno… : Dopo aver ceduto il pezzo pregiato Barella all’Inter, il Cagliari è concentrato nel sistemare il centrocampo, rimpiazzando il neo calciatore nerazzurro e rinforzando quella zona di campo. E’ quasi fatta per l’uruguaiano Nandez. Anche i principali giornali argentini danno per imminente, dopo l’arrivo dall’Italia di De Rossi, la cessione del centrocampista del Boca Juniors. Nei giorni scorsi c’è stato un ...

Calciomercato martedì 16 luglio : Juve - oggi arriva De Ligt. Milan - spunta De Paul. Cagliari su Nandez : Calciomercato 16 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 16 luglio. JuveNTUS– oggi è il giorno di De Ligt. Fumata bianca definitiva e il difensore olandese sarà atteso a Torino nella giornata di oggi. Domani le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Perin verso il Benfica: accordo totale, manca solo la fumata […] L'articolo Calciomercato martedì 16 luglio: Juve, oggi arriva De Ligt. Milan, spunta De Paul. Cagliari su ...

Calciomercato - le ultime trattative : doppio innesto di Atalanta e Verona - il Cagliari invece ne prende tre : ultime ore caldissime sul fronte Calciomercato, ecco tutte le ultime trattative nel dettaglio. Si muove con insistenza l’Atalanta con l’obiettivo di farsi trovare pronta per la prossima Champions League, non solo Malinovskyi per il centrocampo, per la difesa il nome in pole è quello di Kaan Ayhan, calciatore del Fortuna Dusseldorf e della nazionale turca. La Roma non ha intenzione di aspettare all’infinito il ...

Calciomercato sabato 13 luglio : Juve-Chiesa - c’è la svolta. Inter - follia Lukaku? Cagliari su Nandez : Calciomercato 13 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 13 luglio. JUVENTUS– Dopo l’affare De Ligt, il quale potrebbe essere annunciato già nel corso delle prossime ore, la Juventus sarebbe pronta a spingere il piede sull’acceleratore anche per Chiesa. 70 milioni la richiesta da parte della Fiorentina, ma il giocatore avrebbe comunicato il suo […] L'articolo Calciomercato sabato 13 luglio: Juve-Chiesa, c’è ...

Calciomercato - le ultime trattative : svincolati per Parma e Verona - colpi di Atalanta e Cagliari : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, trattative caldissime pronte ad essere concluse entro le prossime ore. Si muove la Roma alla ricerca di rinforzi da regalare all’allenatore Fonseca, nelle ultime ore accordo Alderweireld, adesso serve l’intesa con il Tottenham, sempre per la retroguardia è vicino Mancini, si stanno valutando anche i nomi del centrocampista Agustin Almendra del Boca Juniors e dell’attaccante ...

Definita la cessione di Barella all'Inter, il Cagliari ha informato il Boca Juniors di essere pronto a pagare la clausola rescissoria di Nandez.

Farias andrà al Lecce, Cagliari pronto ad acquistare Defrel per 12 milioni. Il post Barella è stato individuato in Rog.

L'Inter aspetta il via libera dalla Cina per l'acquisto di Barella: 40 milioni più 10 di bonus per il Cagliari, la chiusura potrebbe arrivare a breve.

Calciomercato Cagliari - ecco il primo acquisto : ufficiale l’arrivo di Mattiello : primo acquisto da parte del Cagliari, che ha da poco ufficializzato l’arrivo di Federico Mattiello, esterno dell’Atalanta nell’ultima stagione al Bologna. Di seguito, il comunicato integrale della società rossoblu. “Federico Mattiello è un giocatore del Cagliari. La società rossoblù comunica di avere acquisito dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto le prestazioni sportive del classe 1995, che ha ...

Il club nerazzurro ha raggiunto l'intesa per Barella, l'incontro avvenuto nella giornata di oggi ha sbloccato la trattativa, che dovrebbe essere definita formalmente nelle prossime ore. Si valuta la forma migliore per chiudere l'operazione, che porterà nelle casse rossoblù