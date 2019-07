Butti la bottiglia e acquisti il biglietto | a Roma “+Ricicli +Viaggi”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Conferisci ladi plastica e acquisisci un credito spendibile per l’acquisto dei titoli di viaggio. Comincia in tre stazioni metro la campagna di Atac per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica in Pet. L’iniziativa durerà in via sperimentale 12 mesi e premia i viaggiatori che fruiscono del servizio B+, attraverso le app MyCicero e TabNet. Infatti, i viaggiatori potranno acquistare titoli di viaggio utilizzando bottiglie di plastica avviate al riciclo grazie a tre macchine installate da Coripet (Consorzio per il Riciclo del Pet) nelle stazioni di San Giovanni Metro C, Cipro Metro A e Piramide Metro B. L’innovazione è stata possibile grazie alla collaborazione dei partner MyCicero e Tabnet che hanno sviluppato il sistema e che finanzieranno gli ecobonus erogati per tutta la durata della sperimentazione. In questo modo sarà possibile non solo fidelizzare ...

