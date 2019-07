Buschini | bollino Corte Conti è premio per regione | tunnel ormai alle spalle

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – “Dopo dodici lunghi anni il Lazio ha il bilancio in attivo in sanita’ e si avvia all’uscita del commissariamento. Lo ha certificato ladei, illustrando i dati positivi dello straordinario lavoro di riduzione del debito messo in atto durante le nostre amministrazioni. La grave situazione economica ereditata e’sp: l’opera di risanamento e la conseguente uscita dal commissariamento avranno effetti immediati per lo sblocco di risorse destinateassunzioni di personale. Cio’ permettera’ una programmazione oculata per superare le criticita’ nei nostri ospedali e per proseguire con il miglioramento dell’offerta sanitaria ai nostri concittadini. Nella relazione delladeiemerge anche che il Lazio e’ tra le prime regioni in Italia per puntualita’ nei tempi di pagamento a ...