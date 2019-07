Brianza | arrestati quattro minorenni componenti di una baby gang

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Valentina Dardari Le accuse sono quelle di furto, porto d’armi abusivo e rapina. I ragazzini sarebbero molto attivi sui social Ancora unascoperta in, dopo il caso della “Compagnia del centro” a Monza. Questa volta sonofermati con le accuse di rapina, porto d’armi abusivo e furto. I ragazzini sarebbero tutti residenti nel Vimercatese. I carabinieri del Comando Provinciale di Monzahanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che era stata emessa dal gip del Tribunale per idi Milano.i ragazzi fermati, accusati di aver commesso almeno dodici rapine aggravate, una tentata rapina aggravata, un furto e porto abusivo di armi. Tutti i reati sarebbero stati commessi tra gennaio e maggio del 2019 nei comuni di Vimercate, Arcore e Concorezzo. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica ...

Corriere : Presa la baby gang che terrorizzava i ragazzini in Brianza: 4 arresti - RaiNews : Le vittime tutte minorenni poi colpite a calci e pugni #Monza #Brianza - kikkiar : RT @RaiNews: Le vittime tutte minorenni poi colpite a calci e pugni #Monza #Brianza -