Bologna | Tomiyasu si presenta | “Chiamatemi Tomy | devo imparare l’italiano il prima

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) “Sono felice di essere qui, chiamatemi. Spero di restare aa lungo“. Queste le prime parole del nuovo difensore delTakehiro, secondo giapponese nella storia del club emiliano dopo Hidetoshi Nakata. “Voglio emigliorare: in questi primi giorni di ritiro sto imparando tante cose nuove.comunicare di più con i miei compagni e per questo vogliola lingua italiana il più velocemente possibile. Non ho parlato ancora di persona con Mihajlovic ma l’ho sentito al telefono. Non importa dove gioco, al centro o a destra, per me l’importante è giocare. Ho sentito il calore dei tifosi del, che mi hanno incoraggiato per strada: voglio far bene anche per loro“.L'articolosi: “Chiamatemil’italiano ilpossibile” sembra essere il primo ...

