Bologna, multa di 516 euro agli anziani che ballano il liscio: la denuncia del centro sociale

(Di martedì 23 luglio 2019) A prendere laè ilsociale Pilastro di via Dino Campana a. Are il fatto la presidente del, Antonella Amianti. Durante una delle tante serate organizzate per glisono arrivati i vigili che hanno chiesto dei documenti: "Se andiamo avanti così, ci toccherà chiudere, dato che facciamo già i salti mortali per tenere vivo il".