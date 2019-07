Bitter Sweet | trame al 2 agosto | Bulut vuole far riappacificare Ferit e la cuoca

Bitter Sweet/ Anticipazioni 24 e 23 luglio : Demet decisa a denunciare Hakan? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntate 24 e 23 luglio 2019: Nazli alle prese con un socio misterioso per il suo ristorante e un tradimento...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di mercoledì 24 luglio 2019 : anticipazioni trentatreesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda mercoledì 24 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Nazli e Manami hanno preso possesso del loro ristorante, ma Ali – terzo socio dell’attività – ha preferito tirarsi indietro in extremis vendendo la sua quota ad un misterioso acquirente. La notizia sconvolge Nazli e Manami… Alya fa a Deniz una confidenza che metterà in crisi ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Ferit prende a pugni Hakan : Ferit ha assunto un investigatore per scoprire chi ha manomesso l'auto su cui viaggiavano sua sorella e suo marito. L'Aslan è certo che ci sia lo zampino di Hakan e lo affronta.

Bitter Sweet - trame 24 luglio : Nazli apprende che Ali ha venduto le quote del ristorante : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca che narra la storia d'amore tra Nazli Piran e Ferit Aslan interpretati dagli attori Ozge Gurel e Can Yaman. Le trame dell'episodio in onda mercoledì 24 luglio alle ore 14:45 su Canale 5 svelano che la cuoca e Manami apriranno il loro ristorante: qui le due donne scopriranno che Ali ha deciso di vendere le sue quote ad un misterioso compratore. Bitter ...

Bitter Sweet Anticipazioni 24 luglio 2019 : Alya svela a Deniz la verità su Nazli e il ragazzo... : Alya pugnala Nazli alle spalle, rivelando a Deniz che è stata Asuman a fare le foto ai documenti. Il ragazzo è sconvolto.

Bitter Sweet Anticipazioni 23 luglio 2019 : Demet istiga Deniz contro Ferit : Demet convince Deniz a rompere l'idillio amoroso tra Ferit e Nazli. La cuoca intanto ha ottenuto i soldi per aprire il suo ristorante.

Bitter Sweet - anticipazioni e trame puntate dal 29 luglio al 2 agosto 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019: Durante l’inaugurazione del ristorante, Ferit chiede a Nazli di ballare ma, nella sala gremita di clienti, Deniz osserva la scena covando un odioso rancore; non resiste alla visione dei due insieme e annuncia di dover tornare a casa, dove, in preda all’ira, decide di fare ciò che aveva promesso di non ...

Bitter Sweet puntata 32 : la Piran trova i soldi per avviare il ristorante : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca che sta letteralmente infiammando il primo pomeriggio degli italiani, seduti davanti ai teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della puntata in onda martedì 23 luglio alle ore 14:45 rivelano che Nazli Piran riceverà una sorpresa dal padre. Quest'ultimo, infatti, consegnerà alla figlia i soldi per aprire il ristorante. Deniz, invece, ammetterà di essere ...

Bitter Sweet - spoiler 33° episodio : Ayla rivela a Deniz il segreto delle Piran : Sono sempre più travolgenti le vicende della soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 24 luglio 2019, dicono che Ayla farà una rivelazione spiazzante al suo ex fidanzato Deniz, pur sapendo che potrebbero esserci delle brutte conseguenze per i personaggi dello sceneggiato. In particolare la cantante amareggiata per non essere riuscita a riconquistare ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di martedì 23 luglio 2019 : anticipazioni trentaduesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda martedì 23 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Demet tenta di mettere in testa a Deniz strane idee su Ferit e Nazli, mentre i due in hotel appaiono sempre più uniti. Arriva (non atteso) il padre di Nazli, che le dà il denaro per aprire il ristorante. Nazli, felice, corre a firmare i documenti. Hakan ha litigato con Ferit per via di alcuni licenziamenti ...