Bitter Sweet Anticipazioni 24 luglio 2019 | Alya svela a Deniz la verità su Nazli e il

Bitter Sweet Anticipazioni 23 luglio 2019 : Demet istiga Deniz contro Ferit : Demet convince Deniz a rompere l'idillio amoroso tra Ferit e Nazli. La cuoca intanto ha ottenuto i soldi per aprire il suo ristorante.

Bitter Sweet - anticipazioni e trame puntate dal 29 luglio al 2 agosto 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019: Durante l’inaugurazione del ristorante, Ferit chiede a Nazli di ballare ma, nella sala gremita di clienti, Deniz osserva la scena covando un odioso rancore; non resiste alla visione dei due insieme e annuncia di dover tornare a casa, dove, in preda all’ira, decide di fare ciò che aveva promesso di non ...

Bitter Sweet puntata 32 : la Piran trova i soldi per avviare il ristorante : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca che sta letteralmente infiammando il primo pomeriggio degli italiani, seduti davanti ai teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della puntata in onda martedì 23 luglio alle ore 14:45 rivelano che Nazli Piran riceverà una sorpresa dal padre. Quest'ultimo, infatti, consegnerà alla figlia i soldi per aprire il ristorante. Deniz, invece, ammetterà di essere ...

Bitter Sweet - spoiler 33° episodio : Ayla rivela a Deniz il segreto delle Piran : Sono sempre più travolgenti le vicende della soap opera “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 24 luglio 2019, dicono che Ayla farà una rivelazione spiazzante al suo ex fidanzato Deniz, pur sapendo che potrebbero esserci delle brutte conseguenze per i personaggi dello sceneggiato. In particolare la cantante amareggiata per non essere riuscita a riconquistare ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di martedì 23 luglio 2019 : anticipazioni trentaduesima puntata di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda martedì 23 luglio 2019 alle 14,45 su Canale 5: Demet tenta di mettere in testa a Deniz strane idee su Ferit e Nazli, mentre i due in hotel appaiono sempre più uniti. Arriva (non atteso) il padre di Nazli, che le dà il denaro per aprire il ristorante. Nazli, felice, corre a firmare i documenti. Hakan ha litigato con Ferit per via di alcuni licenziamenti ...

Bitter SWEET/ Anticipazioni 22 luglio : Hakan capisce tutto su Nazli? : BITTER SWEET, Anticipazioni puntata 22 luglio 2019: Nazli e Ferit di nuovo vicini grazie ad un incontro di lavoro. Scoppia l'amore?

Bitter Sweet - anticipazioni : Demet mette nei guai Hakan : Hakan e Demet - Bitter Sweet Rapporto in bilico tra Hakan Onder (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey) negli episodi di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore in onda questa settimana: la donna, sempre più gelosa della vicinanza tra il suo ex Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel), cercherà di sbarazzarsi del marito e, una volta scoperti i suoi affari di contrabbando, farà una denuncia anonima alla polizia per far sì che venga arrestato ...

Bitter Sweet prossime puntate - nel ristorante di Nazli c’è una spia di Demet : è Burak : prossime puntate Bitter Sweet, una spia nel ristorante di Nazli e Ferit Nelle prossime puntate di Bitter Sweet scopriremo che nel ristorante Sakura aperto da Nazli e dalla sua insegnante di giapponese, e di cui è socio anche Ferit, sarà assunta una spia di Demet. Sì, avete letto bene: Bitter Sweet non smetterà mai di […] L'articolo Bitter Sweet prossime puntate, nel ristorante di Nazli c’è una spia di Demet: è Burak proviene da ...

Bitter Sweet - anticipazioni agosto : Hakan sul punto di uccidere Ferit : Attimi di paura per il protagonista principale dello sceneggiato “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, nei prossimi episodi italiani. Le anticipazioni di agosto 2019 rivelano che Hakan Onder sarà disposto a tutto per non far venire alla luce che a commissionare l’omicidio di Demir e Zeynep è stato lui. Tutto inizierà quando Ferit Aslan scoprirà che i genitori di Bulut non sono morti in modo casuale, visto che dopo aver accusato il marito di ...

Bitter Sweet spoiler 23 luglio : il padre di Nazli le presta il denaro per aprire il locale : Una nuova puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore attende i fan della soap turca martedì 23 luglio a partire dalle 14:45 su Canale 5. In quest'occasione si assisterà ad un riavvicinamento tra Nazli e Ferit che, dopo essere andati fuori città per lavoro, avranno modo di trascorrere dei piacevoli momenti insieme. Ma le belle notizie per la Piran non finiranno qui. A sorpresa, infatti, verrà raggiunta dal padre che si dirà disposto ad offrirle ...

Bitter Sweet Anticipazioni 22 luglio 2019 : Ferit e Nazli - è nuovamente passione : Nazli accetta di partecipare a una riunione fuori città e incontra Ferit. Tra i due ci sono dei riavvicinamenti.