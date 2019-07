Big Little Lies 2×07 dà l’addio alla serie con un finale aperto che non risolve i guai

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 23 luglio 2019) La corsa è terminata. Big2x07 segna ildi stagione con un episodio che prova a essere risolutivo, ma non abbastanza da chiudere la porta a un eventuale – irresponsabile – rinnovo da parte di HBO. Come già visto nelle scorse settimane, I Want to Know si avvia con un flashback della morte di Perry. Questa volta è Celeste a ripercorrere gli eventi di quella sera dopo aver guardato l'ennesimo video di Perry marito-e-padre-dell'anno e alcuni secondi di un filmato potenzialmente distruttivo. Come anticipato nello scorso episodio, questo è il momento dello scontrofra Celeste e Mary Louise. In tribunale gli avvocati cercano di dare gli ultimi consigli alle rispettive clienti; Celeste rifiuta ancora di ascoltare Katie, mentre Mary Louise si vede frenata da Ira, il quale le raccomanda di limitarsi a rispondere alle domande che le vengono poste. Prima dell'inizio ...

